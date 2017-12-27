空氣到底有多髒？6天不開窗 濾淨棉竟髒成這樣

2017年12月27日 11:25 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

近日台灣有嚴重的空汙問題，天空經常霧濛濛的，讓人看不見藍天的美，不過空氣到底有多髒呢？台中一名網友在臉書表示，在未開窗的房間裡啟用空氣濾清器，沒想到維持6天後，靜電棉竟然黑的很誇張，讓網友直呼「台中的空氣實在太糟糕了吧！」

網友在未開窗的房間裡啟用空氣濾清器，沒想到不用一個禮拜就得更換(圖翻攝自臉書/爆怨公社)

一名男網友在《爆怨公社》表示，「台中的空氣實在太糟糕了吧！在房間關窗下，用不到一週『12/21～12/26』，空氣濾清器外掛的靜電棉竟然黑成這樣子，真的太誇張了吧！」由附圖可見，原本乾淨純白的靜電棉，竟被覆上一層黑色髒物，而靜電棉的外包裝更是寫「建議2至3週更換」，但台中空氣卻已經髒到，不需一個禮拜就得更換。

濾淨棉的骯髒程度，讓不少人都震驚不已(圖翻攝自臉書/爆怨公社)

許多網友回覆「高雄人...已麻痺...」、「台北也很糟，騎車有戴隱形眼鏡，騎到都快看不到路了眼睛都是灰」、「台中真的很糟，我很久沒發作的過敏，越來越嚴重，現在每天都眼睛癢、鼻子癢」，還有人調侃「用愛來發電，用肺來解決空污」、「多美啊！夏天更慘。火力電廠天天全速運轉，台中人吸好、吸滿」。