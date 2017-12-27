台南愛心水餃憂低收被取消求別報導 區公所霸氣回應

台南愛心水餃憂低收被取消求別報導 區公所霸氣回應（圖片翻攝自FB/復國黃昏市場）

友善列印
／綜合報導

台南市永康區一名林姓國小女童，為了幫雙雙罹癌的爸媽籌措醫藥費，下課就到市場幫忙幫水餃的孝心被揭露後，感動不少網友，紛紛爭相買水餃，熱烈支持做愛心。不過如今卻傳出林先生的姐姐希望媒體不要報導，否則無法申請低收。

台南永康黃昏市場一個水餃攤販，老闆夫妻倆都因為罹患癌症，必須到醫院治療，生活因此陷入困境。事實上，水餃攤原本是豬肉攤，老闆得口腔癌後，太太改包水餃賺錢養家，但最近太太也被檢查出乳癌末期，兩人醫藥費需要20萬元，家中還有3個女兒還在就學，所幸女兒們相當乖巧，為了分擔家計，放學後就會趕到市場包水餃，以1顆2元、20顆一盒40元的價格賺取薄利，籌醫藥費。消息傳開來後，許多愛心媽媽及鄰近攤商也抽空來當義工，熱心民眾也紛紛訂購水餃表示支持，目前已接單到明年3月。

不過林家人坦言，一個月前他們還在申請低收入戶，日前卻接到區公所來電關心，「如果收到捐款，就會取消低收資格」。他們擔心會因此無法申請低收，因此決定低調過生活，不希望媒體報導。對此，新化區公所表示，林家賣水餃的收入，「不會計入收入之中」因此只要不接受捐款，資格就不會被取消，這才讓林家人稍稍放下心中重擔。

另外，林小妹妹幫水餃的故事仍在網路上瘋傳，吸引不少熱心網友下單以表支持，為了應付湧入的龐大訂單，網路上亦急徵包水餃志工，「只要包得起來，餡不露出來，就可以加入包水餃行列」。

愛心水餃地址：「復國黃昏市場」台南市永康區復華三街308號

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