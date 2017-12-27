伴屍5日！日女被父母監禁17年 瘦到19公斤凍死

伴屍5日！日女被父母監禁17年 瘦到19公斤凍死(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

日本大阪府寢屋川市一名33歲女子，疑似患有精神疾病，她的父母因無力管教，於是將她長期監禁，每天只給她吃一餐，生活在僅有2張榻榻米大小的房間，時間長達17年，讓她瘦到19公斤，她的父母伴屍5日才報案，而這起恐怖事件曝光，也讓不少人震驚不已。

綜合日媒報導，55歲上班族柿元泰孝與53歲妻子由加里，26日因棄屍遭逮捕，他們到案時供稱，與33歲長女柿元愛里同住，但女兒從16、17歲就開始患有精神疾病，為了不讓女兒胡鬧，因此將她禁錮在僅有2張榻榻米大小的房間，而且房間是個設有鎖的雙層門，內部也只有簡陋的廁所與床鋪，還用監視錄影器監控內部。

柿元夫妻倆每天僅給女兒吃一餐，因此死者被發現時，身高只有145公分，體重僅19公斤 柿元夫妻倆每天僅給女兒吃一餐，因此死者被發現時，身高只有145公分，體重僅19公斤(示意圖/達志影像)

柿元夫妻倆每天僅給女兒吃一餐，因此死者被發現時，身高只有145公分，體重僅19公斤。驗屍後發現，女子的胃部根本沒有食物，而且脂肪量極少，初步推測，死者應該是因營養不良，再加上近日溫度下降，導致女子凍死，而背部也因長期臥床造成壓力性潰瘍。

該對夫妻被逮捕時供稱，女兒當時身亡時他們並沒有即時通報，主要是因為捨不得「想把她留在身邊」。據了解，夫妻倆育有2名女兒，之後次女便搬走了，而鄰居也鮮少與柿元一家互動，對於他們的事情並不清楚，而柿元夫妻未曾向政府求助，長女也未登記是精神障礙人士，因此整起事件仍待釐清。

伴屍5日！日女被父母監禁17年 瘦到19公斤凍死(影片來源/youtube/new japanese)

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