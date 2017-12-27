賴士葆諷「為升官扛責」中央印製廠老總：委員說的有道理

外交部發行新版護照內頁底圖，遭質疑誤用美國機場圖樣，26日晚間召開記者會說明，領事事務局護照行政組組長王北平展示被質疑誤用圖案的護照內頁。中央社記者吳家昇攝　106年12月26日

友善列印
／綜合報導

外交部25日正式發行新版晶片護照，卻搞出烏龍，被眼尖網友發現介紹台灣景點的內頁底圖，竟誤用美國杜勒斯機場（Washington Dulles International Airport）圖樣。網友指出錯誤後，外交部第一時間還強力否認，經過近一天時間才在晚間召開記者會坦承錯誤，更表示重新印製的9000萬成本，應由中央印製廠吸收。對此，中央印製廠總經理陳永輝今天（27日）於立法院財政委員會上表示，「我們概括承受」，不過卻遭國民黨立委賴士葆質疑為了升官扛責，沒想到陳永輝竟語出驚人地回應「委員說得很有道理」。

賴士葆諷「為升官扛責」中央印製廠老總：委員說的有道理

外交部副發言人歐江安日前受訪時，指稱第二代晶片護照的圖案是選用台灣各縣市具有特色的景點、地標來突顯台灣特色，面對外界質疑誤用杜勒斯機場底圖，他還堅稱那個圖案是桃園機場的樣子，「百分之百是台灣的風貌」。直到晚間，外交部才對外認錯，指中央印製廠人員設計新版護照第4頁及第5頁「桃園國際機場」圖案時，使用自行拍攝的第一航廈相片，為使構圖豐富，又增加象徵機場之飛機與塔台，但繪製圖案時因為參考了網路上誤植為桃園機場的美國杜勒斯機場照片進行手繪，導致此次新版護照內頁出現大烏龍。

新護照搞烏龍 外交部認錯誤植 杜勒斯國際機場外觀。（取自杜勒斯國際機場官網）

中央印製廠總經理陳永輝今天於立法院財政委員會上亦表示，護照內頁的圖是印製廠美工人員畫出來的，但該員工在參考相關機場的時候，因為參考錯圖案，把它畫成類似另個機場（指杜勒斯機場），強調「不是從網路上抓的」。對於賴士葆追問有無接受指示要畫成這樣？陳永輝則先是停頓了一下後，表示「會有充分討論，但最後畫的是我們」。至於後續的回收成本及相關事宜，陳永輝說道「這是我們畫的，我們概括承受」。

新版護照內頁底圖遭疑為美國機場 媒體報導，有網友質疑外交部發行的新版護照內頁底圖疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的圖樣，外交部26日澄清表示，網友質疑的部分，是台灣桃園國際機場的圖樣。圖為護照樣本。中央社記者侯姿瑩攝 106年12月26日

不過國民黨盧秀燕、賴士葆質疑，這20萬份新版護照當初是由外交部驗收，為何會由中央印製廠全權吸收？賴士葆甚至諷刺，要中央印製廠不要一肩扛起全責，「因為推給外交部、幫外交部扛不能升官，幫央行扛下來就可以，我說的對不對？」，沒想到陳永輝卻語出驚人地回答「委員說得很有道理」讓賴士葆聽聞後哭笑不得，直呼「你這樣讓我不知道怎麼問下去。」

陳永輝在會議中場休息時解釋，他認為政府部門之間互相諉責不是很好，因此希望能與外交部溝通協調後，再對外統一立場發言。

新護照搞烏龍 外交部認錯誤植 外交部26日召開記者會，領事事務局副局長蔡幼文出示新護照設計原圖，說明圖樣參考來源等設計過程。（中央社）
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