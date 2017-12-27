女大學生掀裙自拍「教訓」照 瞬間震撼上萬網友

一名女大學生說自己高中曾碰毒，因此嚴重改變她的一生。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

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她分享自己的經驗，告誡許多人新聞上說的都是真的，吸K他命會導致膀胱出問題，她就是因此都得包著尿布。 她分享自己的經驗，告誡許多人新聞上說的都是真的，吸K他命會導致膀胱出問題，她就是因此都得包著尿布。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

新聞上常有吸毒犯為了毒搞得家破人亡，或是哭喊吸毒就回不去了。日前有一名大學女生在網路上分享，說高中時跟男友一起吸毒(K他命)，改變了她的一生，就算她後來走回正途，但天天得包著尿布生活，於是拍了一張掀起短裙的照片，給大家看她穿著尿布的樣子，震撼上萬網友。

昨(26)日有一名就讀大學二年級的女學生在《Dcard》發文懺悔，提到自己在高中懵懂時隨男友吸食毒品「K他命」，毒品也徹底影響她的一生；儘管她表示事後已遠離吸毒男友，並透過戒毒機構走回正向，「只是有些事情再也回不去了，就是我的膀胱」。

女學生附上她掀起及膝短裙包著尿布的照片，告訴大家新聞說得都是真的，並表示自己接受治療後，仍不到10分鐘就想上廁所，「我也慢慢習慣穿上尿布」，她其實覺得穿尿布不可恥，「可恥的是你繼續沉淪在黑暗之中，拉不回來…」。

她的經驗及照片讓破萬網友學到震撼的一課，紛紛留言鼓勵她，「亡羊補牢，猶未晚矣，人生隨時能重新開始，祝妳未來一帆風順」、「能夠回歸正常最重要，背後這神秘的力量要把持住，千萬別再接觸了」；也有許多人認為可以向她好好學習，「以人為鏡」、「妳的態度，值得學習」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

女大學生拍了一張她掀起短裙露出尿布的照片，震撼上萬網友。 女大學生拍了一張她掀起短裙露出尿布的照片，震撼上萬網友。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

許多網友看完後紛紛留言鼓勵她，也覺得她很值得學習。 許多網友看完後紛紛留言鼓勵她，也覺得她很值得學習。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

許多網友看完後紛紛留言鼓勵她，也覺得她很值得學習。 許多網友看完後紛紛留言鼓勵她，也覺得她很值得學習。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

文章來源：《Dcard》

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