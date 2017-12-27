「討厭她請舉手」穿矯正鞋遭體育老師帶頭霸凌 罵母破Ｘ麻

2017年12月27日 14:41 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

老師及家長一舉一動，對成長中的孩子有著極大的影響，近日一名媽媽抱怨女兒上體育課時忘記將矯正鞋換掉，結果遭老師質疑偷懶而痛斥一頓，並在全班面前公審「討厭他請舉手」，讓身為母親的她氣憤地打電話向學校反映，沒想到卻遭體育老師遭飆罵一連串髒話，讓她大嘆「只希望其他孩子都能在正常的教育下長大。」

一名媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，表示女兒平時穿著矯正鞋治療走路方式，上體育課時則會換成普通鞋，但仍不能做激烈運動。但有次上體育課時，女兒忘記換成普通鞋，被老師質疑是偷懶，在熱身後單獨將孩子叫起大罵：「不要把你腳的問題當作免死金牌，你常用這個做藉口別人會不喜歡你。」並對著全班同學面前詢問「你們會因為她腳這樣而討厭她的請舉手」。

該名媽媽表示，當下沒有同學舉手，但孩子早已被嚇哭，對於上體育課感到壓力很大。事後媽媽打電話向學校反映此事，和體育老師在電話中起了爭執，媽媽大聲質問老師是否集合全班進行公審，老師則不予回應，反而髒話連篇，甚至破口大罵「你這個破Ｘ麻（台語）」，讓媽媽氣到直接掛電話。

目前媽媽已向教育部申訴，仍在等待教育局回覆當中。而貼文曝光後，也引起網友怒火，紛紛痛批「這根本是羞辱」、「很多體育老師都是靠體育成績保送上大學」、「最近怎麼那麼多老師帶頭，叫其他孩子認同他的荒謬言行」、「當老師只有看學歷，沒看品性的」。