「討厭她請舉手」穿矯正鞋遭體育老師帶頭霸凌 罵母破Ｘ麻

「討厭她請舉手」穿矯正鞋遭體育老師帶頭霸凌 罵母破Ｘ麻（示意圖，非新聞當事人／中新社）

友善列印
／綜合整理

老師及家長一舉一動，對成長中的孩子有著極大的影響，近日一名媽媽抱怨女兒上體育課時忘記將矯正鞋換掉，結果遭老師質疑偷懶而痛斥一頓，並在全班面前公審「討厭他請舉手」，讓身為母親的她氣憤地打電話向學校反映，沒想到卻遭體育老師遭飆罵一連串髒話，讓她大嘆「只希望其他孩子都能在正常的教育下長大。」

一名媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，表示女兒平時穿著矯正鞋治療走路方式，上體育課時則會換成普通鞋，但仍不能做激烈運動。但有次上體育課時，女兒忘記換成普通鞋，被老師質疑是偷懶，在熱身後單獨將孩子叫起大罵：「不要把你腳的問題當作免死金牌，你常用這個做藉口別人會不喜歡你。」並對著全班同學面前詢問「你們會因為她腳這樣而討厭她的請舉手」。

該名媽媽表示，當下沒有同學舉手，但孩子早已被嚇哭，對於上體育課感到壓力很大。事後媽媽打電話向學校反映此事，和體育老師在電話中起了爭執，媽媽大聲質問老師是否集合全班進行公審，老師則不予回應，反而髒話連篇，甚至破口大罵「你這個破Ｘ麻（台語）」，讓媽媽氣到直接掛電話。

目前媽媽已向教育部申訴，仍在等待教育局回覆當中。而貼文曝光後，也引起網友怒火，紛紛痛批「這根本是羞辱」、「很多體育老師都是靠體育成績保送上大學」、「最近怎麼那麼多老師帶頭，叫其他孩子認同他的荒謬言行」、「當老師只有看學歷，沒看品性的」。

賴士葆諷「為升官扛責」中央印... 骯髒五星級飯店「馬桶刷洗杯、...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。