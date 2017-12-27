藏47年的謎！女友送分手聖誕禮 他堅持到老不拆開

2017年12月27日 15:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人收到禮物，都會忍不住想打開，不過加拿大一名阿伯，卻保留一個禮物未拆近47年。多倫多一名6旬老翁，在17歲那年遭高中初戀女友甩了，並在分手時給他一個聖誕禮物，而老翁堅持47年一直都未拆開，讓不少人大讚他堅定的毅力。

現年64歲的皮爾斯（Adrian Pearce），17歲時與女友薇琪（Vicki）認真交往，不料最後卻遭對方狠甩，而薇琪當時送給他一個用銀藍色包裝紙，包起來的聖誕分手禮物，但皮爾斯對於女友的無情感到痛心，之後回家便將禮物放在聖誕樹下，並跟家人發誓他永遠不會拆開禮物。

64歲的皮爾斯（Adrian Pearce）(圖翻攝自/NEW YORK POST)

直到皮爾斯結婚生子後，每年一到聖誕節都會把禮物拿出來擺，期間孩子曾吵著要拆禮物，但都被他拒絕。有一年妻子還因丈夫留著這份禮物感到憤怒，一氣之下將禮物踩爛，之後皮爾斯沒看內容物，趕緊再將禮物包好。

皮爾斯表示，原本想留這份禮物，是因曾經想復合，但隨著時間流逝，這個禮物反而成了習慣，每次聖誕節都猜想裡面到底包了什麼，也許是一本書或一盒巧克力；不過他也提到，目前正在考慮，50週年時要將禮物拆開。許多網友對他的毅力驚訝不已「47年不拆禮物！這毅力要跟石頭一樣」、「我光看禮物3秒就想拆，怎麼忍得住啊！」