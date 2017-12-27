2017年12月27日 15:48 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

入住五星級飯店就等於是衛生保證嗎？事實不見得如此！大陸哈爾濱多間五星級飯店，日前遭踢爆，員工在清潔客房時，不僅用馬桶刷洗杯子，還用浴巾沾馬桶水擦地，噁心影片曝光後在網路上瘋傳，讓人看了瞠目結舌！

骯髒五星級飯店「馬桶刷洗杯、馬桶水擦地」（影片取自YouTube/视频三条）

一段名為「這些五星級酒店：泛黃馬桶刷刷茶杯」的影片，日前在網路上瘋傳」，拍攝者以見習生的身分，臥底進入三家五星級飯店，分別是哈爾濱凱賓斯基酒店、哈爾濱香格里拉大酒店、哈爾濱永泰喜來登酒店，意外驚見房務人員在整理客房的噁心過程，包含用馬桶刷洗杯子、浴巾沾馬桶水擦地版，就連棉被、浴巾都是隨意堆放在地板上摺好。

洗臉盆、馬桶都用同意把馬桶刷刷洗。（圖/翻攝自梨視頻）

影片曝光後，《北京青年報》記者致電哈爾濱凱賓斯基酒店，但飯店人員卻辯稱影片可能經過惡意剪輯，無法斷定就是自家飯店所為，還說「我們酒店（大陸用語，意指飯店）正常的清潔流程都是比較嚴格的，客房清潔人員在清理完客房後，還要有主管進行審核的，視頻（影片）中的是不是我們酒店的工作人員暫時還不能確認，酒店的領導（管理層）也在跟員工逐步進行調查，最後結果還要等官方發佈。」

浴巾沾馬桶水擦地。（圖/翻攝自梨視頻）

而哈爾濱永泰喜來登酒店和哈爾濱香格里拉大酒店的工作人員也表示，針對影片的內容目前正在查證當中，具體情況暫時不方便透露。