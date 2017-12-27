「國民黨遊行發錢」造謠網友道歉 國民黨不告了

2017年12月27日 15:55 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

民進黨日前推動《勞基法》修法，引發勞工不滿，全國勞團23日走上街頭，發動「反勞基法修惡大遊行」，沒想到當晚有網友爆料指「國民黨遊行有發1000元」，引發國民黨不滿，在臉書痛斥，要求網友限時48小時內道歉，否則將提告，而該網友26日發布道歉聲明。

「反勞基法修惡大遊行」23日在台北街頭展開，晚間一名帳號LOXA0115 (鄉民九五二七) 的網友在《批踢踢實業坊》發文寫下「今天聽我朋友講，國民黨遊行的時候有發1000元，X，會不會太有錢」，引起網友熱烈討論。

對此，國民黨在官方臉書發出聲明，「全民共同監督民進黨強行通過《勞基法》修惡的時刻，很遺憾有部分網友依然持續監督在野黨，散布謠言轉移焦點。」公開要求發文網友限時48小時內道歉，否則將以中國國民黨的身分正式提告，「這個道歉不僅只是對在野黨道歉，更是為了濫用言論自由道歉！」

發文者戴姓網友26日隨即在《批踢踢》署名發文道歉，「很抱歉未經查證就擅自爆掛造謠，玷汙了這次的遊行，我對參加這次遊行的其他社會大眾勞工及鄉民和國民黨致上最深的抱歉...未來必定會謹言慎行，並感謝國民黨給的機會，造成國民黨諸多困擾，深感抱歉，最後再次向各位大眾道歉，對不起。」

最後他強調「我真的不是民進黨的黨工，更不是國民黨派來自導自演的人，本人並沒有加入任何政黨，導致大家心情差真的非常抱歉。」

國民黨也於26日舉行記者會表示，由於該網友已在網路上發布道歉文，所以不會提告，並宣誓未來對於不實網路謠言及抹黑將採取零容忍態度，一定會採取必要的法律行為，捍衛自己的清白。