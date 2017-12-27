幸運神眷顧！司機買30張樂透全中獎 獎金高達3.6億

2017年12月27日 16:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

幸運之神眷顧，讓需要的人看見希望。西班牙坎波德克里普塔納鎮（Campo de Criptana）有一名卡車司機在安養院當志工，日前他買了30張彩券，不料竟然全部都中獎，而且每張彩券中獎獎金高達40萬歐元（約新台幣1419萬元），總計3.6億元新台幣。

根據外媒報導，坎波德克里普塔納鎮（Campo de Criptana）擁有1.4萬人，平均每5人就有1人失業，經濟狀況可說是相當不好。一名在「聖心」（Sagrado Corazon）安養院擔任志工的卡車司機，日前在前往加利西亞（Galicia）地區的路途中，買了30張彩券，他自己留下2張，分別送給他的2名兄弟，而其餘的26張則是轉賣給安養院員工。

不料，這30張彩券竟全部中獎，中獎金額高達1040萬歐元(約新台幣3.6億元)，而每個人可拿到40萬歐元（約新台幣1419萬元）。聖心安養院院長坎伯斯（Ana Maria Campos）表示「他們是真的很需要這筆獎金」，被幸運天神眷顧的他們，開心的在安養院外大肆慶祝。

據了解，西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）與其他樂透玩法不同，它強調的是財富均分，因此彩券一組10張，而上面的數字也都相同，主要是為了讓親友一同享受對獎過程。而今年頭獎號碼為71198，且出現在1600張彩券上，頭獎獎金共6億8000萬歐元(約新台幣239億元)。