配好眼鏡試戴卻模糊不清 店家：看清楚要加收500元

配好眼鏡試戴卻模糊不清 店家：看清楚要加收500元（圖／爆料公社）

友善列印
／綜合整理

既然要配眼鏡，當然就要配到好！近日有女網友抱怨前往一間「百元配到好」眼鏡店配眼鏡，在拿到新眼鏡後卻發現看不清晰，店員表示「如果要清楚，散光部分要加價500元」，但由於當時身上沒有帶這麼多錢，因此打算回家以臉書詢問，結果卻得到「妳去別處配」的答覆，讓她相當不滿，留下負評，沒想到店家竟發出聲明：「我們已經截圖請律師準備提告！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，表示看見「100元配到好」噱頭前往眼鏡店，特地挑了一副790元的眼鏡，付了錢並測量度數，沒想到在等了半小時後，拿到的新眼鏡卻看不清楚，當下店員告知「如果要清楚，散光要加500元」。

本來心想算了，但她又不甘心，於是在回家後私訊店家，結果對方竟回覆「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓她非常氣憤，認為店家態度囂張跋扈，因此留下了負評，結果反遭店家怒罵「騙子」，強調「散光200內不用加價」，質疑女網友是同業惡意中傷，並揚言提告。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛怒斥「意思就是去半套店」、「感覺很像是理髮店寫洗頭50元，然後你進去洗，滿頭泡沫後，他說洗好了」、「店家的答覆真是會笑死人」；但也有網友質疑「驗光去哪了？」、「我不懂，不是都檢測了嗎？檢測時沒測出有散光？」、「千萬不要貪小便宜，一分錢一分貨」。

女網友在回家後私訊店家，結果遭回覆「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓她很是生氣。（圖／爆料公社） 女網友在回家後私訊店家，結果遭回覆「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓她很是生氣。（圖／爆料公社）
店家認為女網友是同業派來惡意毀謗，揚言提告。（圖／爆料公社） 店家認為女網友是同業派來惡意毀謗，揚言提告。（圖／爆料公社）
「國民黨遊行發錢」造謠網友道...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。