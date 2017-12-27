配好眼鏡試戴卻模糊不清 店家：看清楚要加收500元

2017年12月27日 17:42 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

既然要配眼鏡，當然就要配到好！近日有女網友抱怨前往一間「百元配到好」眼鏡店配眼鏡，在拿到新眼鏡後卻發現看不清晰，店員表示「如果要清楚，散光部分要加價500元」，但由於當時身上沒有帶這麼多錢，因此打算回家以臉書詢問，結果卻得到「妳去別處配」的答覆，讓她相當不滿，留下負評，沒想到店家竟發出聲明：「我們已經截圖請律師準備提告！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，表示看見「100元配到好」噱頭前往眼鏡店，特地挑了一副790元的眼鏡，付了錢並測量度數，沒想到在等了半小時後，拿到的新眼鏡卻看不清楚，當下店員告知「如果要清楚，散光要加500元」。

本來心想算了，但她又不甘心，於是在回家後私訊店家，結果對方竟回覆「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓她非常氣憤，認為店家態度囂張跋扈，因此留下了負評，結果反遭店家怒罵「騙子」，強調「散光200內不用加價」，質疑女網友是同業惡意中傷，並揚言提告。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛怒斥「意思就是去半套店」、「感覺很像是理髮店寫洗頭50元，然後你進去洗，滿頭泡沫後，他說洗好了」、「店家的答覆真是會笑死人」；但也有網友質疑「驗光去哪了？」、「我不懂，不是都檢測了嗎？檢測時沒測出有散光？」、「千萬不要貪小便宜，一分錢一分貨」。

女網友在回家後私訊店家，結果遭回覆「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓她很是生氣。（圖／爆料公社）