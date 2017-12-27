老爸送玩偶害少年超尷尬 按下機關卻讓他淚崩

2017年12月27日 18:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

美國佛州奧蘭多有一名父親瓦爾加斯(Antonio Vargas)在聖誕節準備一個玩偶當禮物，準備給他心愛的兒子，收到玩偶本來讓兒子感到尷尬，但沒想到按下機關卻聽到過世母親的聲音，溫柔地說著「愛你直到世界盡頭」，讓他馬上抱著玩偶痛哭。影片感動百萬網友，不到2天就引起熱烈討論，紛紛直呼「太感人」。

綜合外媒報導，瓦爾加斯是一名單親爸爸，老婆是在今年7月4日過世，已到懂事年齡的兒子，面對喪母其實心靈很受傷，為了鼓勵兒子，決定在聖誕節買下一隻會發出聲音的小猴子玩偶，因為兒子的小名就是「猴子」。

從影片中看到兒子和其他朋友一起拆禮物時，看到猴子玩偶起先只是尷尬地笑了，但他按下玩偶的小手和肚子後，竟傳出逝世母親的聲音，說著「愛你直到世界盡頭」、「給我一個擁抱，我愛你」、「我非常愛你們，我會永遠愛你」、「告訴他媽媽愛他」；老爸送的聖誕大禮也讓兒子忍不住抱著它痛哭，連身旁的小女孩也趕快安慰他。

瓦爾加斯把送兒子禮物的影片分享到臉書上，並寫出自己心聲，「身為一個父親，我準備了一個『有心跳』、能講話的猴子給他，是很感人的時刻，希望我的兒子可以再次聽見媽媽的聲音」，還表示自己全心愛著兒子。影片短短兩天超過184萬次觀看，讓許多網友都感動落淚，稱讚瓦爾加斯是「最棒的父親」。