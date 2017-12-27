119年歷史！皇帝聖旨成了洗衣板 村民搓了50年：摩擦力佳

古時候光緒皇帝的聖旨，居然被村民當成洗衣板，一用就用了4、50年。(圖/ 翻攝自微博@人民網)

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／綜合報導
石碑聖旨不僅被當作洗衣板使用，後來更被當成鋪路的石塊。 石碑聖旨不僅被當作洗衣板使用，後來更被當成鋪路的石塊。(圖/ 翻攝自微博@人民網)

古時候皇帝有如人民的天，說的話做的事都是最神聖的。大陸浙江溫嶺市的三房村有一塊石板，已被村民當作洗衣板使用4、50年，之後還拿去鋪路，到了不久前有眼尖民眾把石塊挖出，看到上頭寫著「奉天承運」、「光緒」等字；最後經過文史研究員鑑定，確認這塊石板是光緒二十四年(西元1898年)的石碑聖旨。

綜合陸媒報導，三房村村主任林菊明講到這塊石碑，「小時候就看過，原先放在村口池塘，上面有刻字所以摩擦力佳，許多村民就把它當洗衣板」；後來村口的池潭填平後，石碑也被拿去鋪路，林菊明稱「隔壁村發現一塊被證實是有歷史的刻字石碑，我才想起我們村裡也有一塊」。

林菊明找了村里幾名壯漢一起將石碑挖起，上頭的字雖然不是全部都看得懂，但仔細看能看出「奉天承運」、「光緒」等字；石碑也經過溫嶺市文保中心專家鑑定後，證實是當時的人接「聖旨」後，為表示隆重便將文字刻到石碑上。石碑文字經解析，應該是光緒皇帝寫下的表揚信，當地文史研究人員江文輝則稱，「這是典型的誥命刻紋，也就是『恩榮錄』」。

不過聖旨中表揚的御廚林修和他的祖父母，並未在當地相關紀載中找到，連林菊明也說了，「從沒聽過老一輩的人提過這個名字」。這個石碑聖旨上的故事也無從得知，但溫嶺博物館有意收藏，但據悉石碑目前只會暫時放在村里，供民眾觀賞。

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