眼鏡配好卻模糊不清？店家臉書還原真相

2017年12月27日 19:32 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日有女網友抱怨前往一間「百元配到好」眼鏡店配眼鏡，在拿到新眼鏡後卻發現看不清晰，用臉書私訊店家，沒想到卻得到「妳去別處配」的答覆，讓她相當不滿，為此留下負評，結果反遭店家怒罵「騙子」，27日在官方臉書還原過程，直呼：「請問這算誰的責任？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》抱怨，表示當日特地挑了一副790元的眼鏡，沒想到配好後卻看不清楚，店員告知「如果要清楚，散光要加500元」，但由於身上金額不夠，只好回到家後用臉書私訊進一步詢問，沒想到店員卻說「沒辦法加散光，如果要換可能要貼材料費」、「那妳整個拿來，退妳錢，妳去別處配」，讓女網友很是氣憤，留下負評，結果反遭店家怒罵「騙子」，並揚言提告。

店家於27日在臉書還原過程。（圖／擷取自店家臉書）

店家於27日在臉書還原過程，寫下當時為女網友驗光散光275度，但由於超過200度要訂製比較貴，女網友又說不常戴眼鏡，「驗光師就好心幫她下200度散光，因為訂製高散要多五百元，幫她省錢，她也同意。」

店家表示，女網友回去之後開始反應看不清楚，店家只好說「若不滿意，整個拿來，我們退妳錢，妳去別處配」，沒想到她卻四處留言店家態度差、惡劣，「當初配的時候是為了幫妳省錢，散光200內不需加價，不然會多五百元訂製費...請問我們哪裡詐欺妳了？我們已經截圖請律師準備提告，加重毀謗罪，就讓法院裁定吧！」