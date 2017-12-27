「刷卡買東西不付錢」幼園這樣教 家長批：誤導金錢觀

2017年12月27日 19:56 邱柏玟

網友認為這種教材出現在幼稚園，可能誤導小朋友金錢觀。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

小朋友有零用錢拿已經很難得，竟然還有幼稚園教小朋友刷卡！日前有網友發現在幼稚園的課本中，在解釋何謂刷卡的教材中，出現「買東西不付錢」，讓許多家長看到十分擔憂，認為這種教材會誤導小孩的金錢觀，在網路上掀起話題。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發表意見，表示對於幼稚園的教材感到訝異，因為內容居然是在教何謂刷卡，課本內容寫著「刷卡買東西，不付錢，卡片一刷，帳單自動寄到家」；他試著從出版社編輯的角度思考，可能是要解釋何謂刷卡，而從書中的文字解讀也是事實。

不過，令網友不解的是，「對於尚未學會分辨善惡的孩子，又是這麼簡陋不細膩的解說，很容易誤導了孩子的金錢觀念」，他便舉出自身的經歷，「我爸從小就教導我們，有多少錢花多少錢」，並強調若不特別探討信用卡其他用途，針對刷卡的行為出現在教材中，忍不住質疑地問「在幼稚園的教育是好事嗎…」

許多網友看到幼稚園教材的照片也感到訝異，紛紛留言「幼稚園教刷卡，國小是不是就要教債務整合？幼稚園的教才真是無言…」、「未成年也沒卡可刷，是在教導小孩子出門不帶錢一卡在手就橫著走嗎？」、「幼兒園小朋友還不清楚現實世界的經濟運作，還會以為商品可以憑空蹦出來」；還有人提到教材中有出現「帳單寄到家」，但也必須有幼稚園老師好好跟小朋友解釋才行。