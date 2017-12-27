買早餐送心儀女！國中男遭狠妹飛踢搧耳光「嗆三Ｘ啦」

買早餐送心儀女！國中男遭狠妹飛踢搧耳光「嗆三Ｘ啦」（圖／翻攝《黑色豪門企業》臉書）

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／綜合整理

校園霸凌事件頻傳，近日高雄市一名國中男學生疑似買早餐向心儀的女同學示好，引起對方男友不滿，找來四五名同學將男學生圍住，其中一名女同學狠狠對著男學生踹了一腳，導致他整個人向後撞上圍欄，接著又要求他眼睛閉上，甩了一個耳光，全程被一旁同學錄影下來，在網路上掀起瘋傳。

《黑色豪門企業》臉書27日上傳一段影片，表示高雄左營一間國中男學生遭到校園霸凌，影片發佈短短四小時，已經高達上千次分享，在網路上掀起熱議。

影片中，先由國一女同學飛踢王男後，另一名國三女同學緊接著上前狠賞一記耳光。（圖／翻攝《黑色豪門企業》臉書） 影片中，先由國一女同學飛踢王男後，另一名國三女同學緊接著上前狠賞一記耳光。（圖／翻攝《黑色豪門企業》臉書）

綜合媒體報導，經調查，該名國三的王姓男同學疑似買早餐向國二學妹示好，被傳到學妹男友、同校國三生謝姓男學生耳裡，引起不滿，於本周一（25日）下午找來四名同學圍堵王男，先由國一女同學飛踢王男後，另一名國三女同學緊接著上前狠賞一記耳光，並怒嗆「你在嗆三小啦！」

影片曝光後，引起高雄市警局、少年隊高度關注，雖未接獲報案，但仍主動前往這所國中了解狀況。事後雙方家長到校協商，在釐清事發經過後，受害學生家長決定提出傷害告訴，警方也依規定受理偵辦。

而校方方面也啟動反霸凌小組，安排輔導老師對受害王姓男同學做心理諮商，將對這五名霸凌他人的學生進行校規懲處。

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