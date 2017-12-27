點錯餐狂拗里程數！奧客拒付款怒嗆「我們有律師」

2017年12月27日 21:46 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

搞不清楚狀況還怪罪店家？近日北市信義區一間知名法式茶餐廳爆出消費糾紛，一名婦人為了累積「亞洲萬里通」里程數，和餐廳店員發生口角，店家表示點餐前就已告知規則，但顧客仍點了別項餐點，事後卻要求店員給予點數，並批評服務態度差、出餐慢，一度不想付錢就離開，直到警察到場，婦人才乖乖拿出現金。

知名法式餐廳25日在臉書上傳一段影片，表示聖誕節當日，一名女性及5位友人前往用餐，但由於她選擇的餐點無法累積「亞洲萬里通」里程數，讓她憤而向店家理論，要求退刷，甚至嗆聲：「我們來的這一桌裡面，有一個是律師，你不要小看我。」

兩人爭執不下，店家同意退一步幫婦人刷退，沒想到婦人開始嫌出菜太慢，隨即遭到店家反駁：「我們桌上桌牌有沒有寫所有東西都要現點現做請稍等，有沒有寫？」但婦人仍相當激動，兇回：「稍等是兩個半小時嗎？我們中午過來，我們都要上班耶！」

店家感到相當傻眼，並解釋部分友人姍姍來遲，當人坐齊最後點餐時已是一個鐘頭後，這時女子又說「但我們有說我們趕時間啊！」讓店家聽了相當火大，忍不住怒轟：「妳趕時間吃速食嘛，我們又不是Fast Food！」

最後店家請員工報警處理，等到警方到場後，女子才甘願掏出現金付帳，並火速離開現場。事後店家氣到將影片ＰＯ網，直呼「我最討厭有人欺負我員工！」並痛批「老闆我就是受不了瞧不起餐飲業的人，什麼叫作你來用餐有律師不要小看你，人跟人之間都是平等的，怎麼能夠因為你職業學歷不同，來這樣要求？」

影片曝光後，讓不少網友感到傻眼，紛紛留言「遊戲規則訂的很清楚，耍賴還那麼大聲？」、「很明顯是拿不到里程就耍賴不想付帳」、「她的朋友一定覺得丟臉死了」、「想看報警後的影片」、「欣賞這樣的老闆，員工很幸福」。

店家氣得在臉書ＰＯ文，寫下「老闆我就是受不了瞧不起餐飲業的人，什麼叫作你來用餐有律師不要小看你，人跟人之間都是平等的，怎麼能夠因為你職業學歷不同，來這樣要求？」（圖／翻攝店家臉書）