百年古厝挖出「八卦機關」藏玄機？屋主：不敢繼續挖

2017年12月28日 08:38 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸福建省廈門一間清朝古厝日前進行翻修，期間意外在大廳底下挖到一個「八卦陣」機關，兩塊「磚契」上還用毛筆字寫著「安居福地長富貴，金榜兒孫世代綿」等字樣，讓屋主嚇得不敢再繼續往下挖。對此，當地文史專家表示，在古厝裡挖到的磚契很常見，但挖到「八卦陣」機關未曾看過。

綜合陸媒報導，居住於廈門翔安馬巷鎮的屋主林自力，自家百年古厝去年遭莫蘭蒂颱風侵襲，造成古厝後方倒塌。於是在本月26日進行翻修，沒想到工人挖開大廳地底下後，意外發現一個直徑約3米的八卦機關，村裡80幾歲的長者都未曾看過這種八卦陣。

八卦陣旁還有「磚契」，上面寫著「安居福地長富貴，金榜兒孫世代綿」等字樣(圖翻攝自/內蒙古晨網)

該八卦陣正好嵌在大廳中央，上面刻有太極的符號，兩極圓點鑲著青銅片，八卦陣的各個方位還有代表八卦卦象的地磚。而八卦陣旁還挖出兩塊「磚契」，上面用毛筆字寫著「安居福地長富貴，金榜兒孫世代綿」等字樣。屋主表示，他們目前還未仔細研究上面寫的意思，但大概能得知是寄託著祖先福澤後代的願望。

屋主林自力表示，這棟古厝是清朝乾隆年間，擁有「林百萬」之稱的林芳德富商所建造，而林自力就是他的後代。據了解，林芳德育2女有6男，每個兒子在當地都有分到一間古厝，分別在林巷、大宮巷、六路巷、馬巷街、三鄉街等。而這6座「十一架出步」結構的古大厝仍保留至今，此次挖出八卦機關的就是其中一間。

而翔安文史專家蘇文田提到，在古厝挖到「磚契」其實很常見，但挖出八卦陣機關則曾未見過。另外，同安文史專家顏立水先生則表示，以前的古厝牆、門楣上都會有八卦圖案，主要是用來「鎮邪」，不過對於八卦機關埋在地底也是第一次看。而屋主認為，無論地底下還藏有什麼機關，他們都不敢再繼續深挖了，未來僅會按照計畫對古厝進行翻修。