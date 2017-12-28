瑜珈美女微整型陷昏迷 醒後智力喪失、癱瘓

瑜珈美女微整型陷昏迷 醒後智力喪失、癱瘓(圖翻攝自影片/民生江西)

友善列印
/綜合報導

許多女生為了美會進行微整型，讓自己看起來更完美。大陸江西一名26歲女子王麗，白天擔任房仲，晚上兼職瑜珈老師，生活過得充實又積極，不過日前卻因一場臉部脂肪填充的手術中意外昏迷，造成她終身失智、癱瘓，讓她的父母心痛不已。

根據《江西都市報》報導，擁有美好人生的王麗，去年7月至「南昌胡博士醫療美容醫院」進行微整型，不料在手術臉部脂肪填充期間，王麗卻出現昏迷現象，院方趕緊將她送往大醫院急救，發現她出現水腫的症狀，而左腦及血管都遭堵住，進行開顱手術後才撿回一命。

王麗白天擔任房仲，晚上兼職瑜珈老師，生活過得充實又積極(圖翻攝自影片/民生江西) 王麗白天擔任房仲，晚上兼職瑜珈老師，生活過得充實又積極(圖翻攝自影片/民生江西)

不過，王麗雖然保住性命，但她卻被醫師判定，未來將永久出現腦梗死、腦疝、失智、右半邊偏癱、智力喪失等病症，而且無法自理生活、不得久站，就算坐著也會搖搖晃晃，讓做父母的相當痛心，王麗的母親表示，從沒想過小手術竟會造成這種嚴重後果，讓她一度萌生自殺念頭，但想到女兒又捨不得。

日前，大陸記者至該醫院佯裝要進行臉部脂肪填充手術，而院方人員在諮詢過程中，不斷推薦墊鼻子、打玻尿酸等手術，甚至表示他們每年手術數量很多，且未曾發生過問題，似乎認為王麗的術後症狀與他們無關。

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