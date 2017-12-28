男大生騎車險遭撞 匿名聊天抱怨竟遇「肇事女」

2017年12月28日 12:38 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

命運的神奇，總是讓人驚呼不已。一名男大生早上騎車時，差點被闖紅燈的騎士撞到，抵達學校後，他無聊使用匿名聊天軟體「WooTalk吾聊」，想向人抱怨今早發生的事，沒想到對方正巧早上也差點撞到人，聊到一半才發現對方就是「肇事兇手」，讓他不禁驚呼緣分的奇妙。

一名男網友在《Dcard》提到，上課感覺無聊便玩起WooTalk，想抱怨今早差點發生車禍的事情，開口便說「早上騎車還差點撞車」，而對方則回「我也是耶！快被嚇死」，原PO繼續說「當時我要左轉，被一個闖紅燈的嚇到」，對方則表示，她是為了上班而闖紅燈，讓原PO驚呼「哈哈哈，該不會是你吧！」

男大生將這起奇遇PO上《Dcard》，讓不少網友大喊「在一起」(圖翻攝自/Dcard)

沒想到，原PO便問對方「你騎什麼車？Many嗎？」而對方則反問「你該不會是紅色JET吧」，不料雙方就是差點撞到的當事人，對方趕緊道歉表示「抱歉啦！哈哈哈，我還想說要不要騎回去道歉之類的」，之後兩人也相約出來吃飯。

許多網友紛紛表示「我似乎看到了一個即將脫魯的故事」、「有一股神祕力量！」、「命運要你們在一起」、「他就是你遲來的聖誕禮物」、「在一起！在一起！在一起！以後互載就不會撞車了」、「命中注定」、「轉角遇到愛？」、「上帝要你們相遇，不要拒絕！坐等閃文」。而原PO透露，女方10月才剛分手，目前暫時不想碰感情「人家才剛分手而已好嗎！而且也沒撞一撞就在一起的吧。可惡！今年還是要一個人過完」。