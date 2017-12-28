用銅板買肉羹麵遭拒！老闆娘竟碎念：怎敢拿1塊買東西

2017年12月28日 14:20 邱柏玟

女網友上網抱怨遇到奇葩店家，拒收一塊錢就算了，還碎念她怎敢拿一塊錢買東西，讓她很受傷。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多連鎖超商、速食店或飲料店都愛主打「銅板價」，讓民眾花小錢就能買到東西，但最近卻有一名女網友用銅板買肉羹麵，卻遭到老闆娘拒收一塊，還說出「怎敢拿一塊買東西」的言論，讓她感到很受傷；但根據相關法規，店家拒收國幣並無法可罰，所以民眾也拿這種店家沒辦法。

有一名女網友把自己到麵攤遇到的傻眼情形，分享到臉書社團《爆廢公社》，文中提到她吃了一碗30元的肉羹麵，但身上只剩下千元鈔票，所以就將僅剩的零錢，有一塊、五塊跟十塊湊足金額付款；沒想到卻遇到奇葩老闆娘，堅稱「不收一塊錢」、「不曾拿一塊找零」，最令她傻眼的是，對方還碎念她「怎敢拿一塊錢去買東西」，讓她氣得將此事PO網討論。

不少網友對此紛紛留下個人看法，「一塊也是錢，不要都拿來給我，我都收」、「我明天在用一千塊去買，要她全部找我10塊」、「每次去就拿1000塊給她，看她還要說什麼」，還有人相當好奇是哪裡的店家，質問「想知道是哪一家」、「在哪裡？我要拿一塊去丟她」。

但有專業網友表示，「只要法定貨幣，商家不能拒收喔，說要找警察來應該就乖乖收了」。根據《中央銀行法》法規，中央銀行發行的貨幣為國幣，在中華民國境內的一切支付，具有「法償效力」；不過，法規並未明文訂定店家「拒收」的罰則，所以民眾若遇到文中類似的店家也沒轍。