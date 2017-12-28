「認識20天」一見鍾情閃婚 慘被當提款機他超後悔

「認識20天」一見鍾情閃婚 慘被當提款機他超後悔(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多人到了適婚年齡還未婚，會選擇用相親的方式，認識另一半甚至閃婚。大陸浙江台州三門縣一對夫妻，在媒人的牽線下認識，兩人一見鍾情，僅相識20天就閃電結婚，不過新婚半年後，男子受不了太太把他當「提款機」，兩人最終協議分手，還為了結婚時禮金對簿公堂。

到了適婚年齡的李平，今年2月在媒人牽線下認識劉娜，一拍即合的兩人僅認識20天就閃電結婚，李家人當時給了25.8萬元人民幣(約新台幣117.2萬元)的禮金，還送上豬肉、菸酒等聘金，而劉娜家人當天也返還4.8萬元(約新台幣21.8萬元)禮金。及至4月，李平家人又花了15萬元（約新台幣68.1萬元）宴客。

李家人當時給了25.8萬元人民幣(約新台幣117.2萬元)的禮金，還送上豬肉、菸酒等聘金 李家人當時給了25.8萬元人民幣(約新台幣117.2萬元)的禮金，還送上豬肉、菸酒等聘金(示意圖/本報系資料照)

婚宴後，李平多次催促劉娜補辦結婚登記，但是她總是找藉口拖延，相處久了，李平開始認為劉娜把自己當「提款機」，在外花錢而回家就向他要，讓兩人觀念開始分歧，半年後就協商分手，不過李平要求對方退回禮金，雖然劉娜嘴上答應卻沒有實際行動，兩人最終對簿公堂。

經協商後劉娜將歸還13萬元（約新台幣59萬元）的禮金，而法官表示，由於兩人始終沒有辦理結婚登記，因此在法律上並不算是夫妻，假若兩人正式登記結婚，那這筆聘金則不需返還，因為夫妻成婚後，聘金就算是夫妻的共有財產。

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