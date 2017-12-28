天兵女路邊停車花3分鐘 影片曝光讓百萬人暴怒！

2017年12月28日 16:15 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

英國有名網友日前在街頭目擊到一名超級三寶的女駕駛，為了停進一格車格內，花了三分鐘之久，甚至一旁停妥的無辜車輛還被刮花，最後她仍舊沒有停成功，惱羞之下直接倒車離開現場，整個過程都被錄了下來，影片曝光後引發網友熱烈討論。

該名英國網友羅勃茲（Tony Roberts）表示，在東約克郡赫爾河畔京斯頓街頭(Kingston upon Hull)，看到一名女駕駛的停車過程，讓他完全傻眼。當時頭戴白色毛帽、身穿粉色夾克的女駕駛，試圖想要停進一個左右都有車輛的停車格內，但是無論怎麼前進後退，車子就是停不進去。

從影片中可以看到，女子花了三分多鐘在停車，但無奈車身左半邊一直卡在鄰車的後車尾，女子似乎停到不耐煩了，爆氣踩下油門結果刮花一旁的鄰車，下車查看發現事態嚴重，崩潰的抱頭驚呼。後來她走向停在右側的車輛旁，請車主稍微後退一些讓她比較好停車，後來雖說停進車格內了，但卻因為沒將距離算好，導致和左側的車輛距離太近，反倒無法讓乘客開車門，最後她決定直接倒車離開現場。

羅勃茲表示，自己事後也留下字條給被刮花的車輛車主表示，「是一名女子開車弄壞你的車，然後我有錄影留下證據。」影片在網路上瘋傳，不少人看了直搖頭，紛紛留言表示，「這種人不能開車啊」、「誇張欸...頂尖的三寶欸」、「技術差還刮花別人的車是小事，可是不敢擔責任真的很不可取」、「會不會太扯了啊，她真的有駕照嗎？」、「還是別開車吧，害人害己啊」。