荷蘭最正「碧眼女機師」 24歲圓夢造訪23國

2017年12月28日 16:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人對於機師的印象都是男性，不過荷蘭一名金髮正妹卻顛覆傳統。從小就希望能夠成為機師的她，在努力下果真如願，年僅24歲就擔任波音717的副機長，再加上她外型亮眼、樂觀的生活態度，吸引11.6萬名粉絲追蹤。

現在24歲的琳蒂‧卡茨（Lindy Kats）從小就嚮往擔任機師，而且每次都很享受飛行的感覺，搭飛機時就算外面的景色都相同，但她卻始終捨不得闔眼。琳蒂起初認為考上機師非常困難，但與其他機師交談及研究後，她開始覺得成為機師並不是一件不可能的事。儘管學習過程中很辛苦，但她覺得一切都很值得。

琳蒂不僅熱愛飛翔，也很喜歡攝影，她時常在IG上分享出國的遊玩照，擔任波音717副機長的她已經造訪23個國家。她喜歡從高空俯瞰世界，感受飛機引擎起飛的震撼，有時還得面對天氣的挑戰，讓她對於飛行更加熱愛。許多網友紛紛表示「認真的女人最美麗」、「最美女機師」。