「懷孕未滿3個月」堅持不能說 卻被嗆：喜事幹嘛不敢公布？

2017年12月28日 20:17 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

從古至今就有習俗傳言「懷孕未滿三個月」不能說，相傳是因為自懷孕起，孕婦的周圍將會有「胎神」護胎，倘若在未滿三個月就公開，恐有流產之危險。事實上，孕婦懷孕初期的前三個月，本來就比較不穩定，只能說這就是個迷信。而近日有名女網友表示，自己懷孕後被一個不是很熟的朋友問說是否懷孕了？當下她並未回覆對方，卻反被嗆說「孕育新生命是喜事，為何不敢公布？」讓她感到十分無奈。

她在「爆怨公社」PO文表示，自己懷孕期間，一直有出血的問題，很害怕腹中的寶寶因此保不住。先前她就有過流產的傷心回憶，現在又懷孕了，她說「家人的關心、安慰有時候真的是個壓力，所以我們決定等寶寶穩定了再告訴大家。」

沒想到卻被一個不太熟的網友質問她是不是懷孕了？那名網友在原PO的臉書上，看見照片中的原PO肚子微微隆起，於是就在下方留言說「妳是懷孕了吧？」她並未正面回應對方，如今已經七個月了，對方竟然又來留言說道「妳根本是懷孕呵、孕育新生命是喜事為何不敢公布」讓她氣得直呼「是我懷孕太敏感了嗎？還是真的很沒有禮貌？」

原PO無奈地說，「懷孕過的媽媽都知道，懷孕後滿三個月，醫院才會給媽媽手冊，然後才有一連串的定期檢查，這就跟中國習俗的相同之處，所以請尊重他人信仰、尊重當事人的決定，因為你不會知道當事人曾發生過什事。」

該文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「有沒有懷孕到底關她屁事？」、「直接回乾你屁事然後封鎖」、「是住海邊嗎......管那麼多」、「你就回她，你要養嗎？問那麼多」、「是吃了你家米？還是擋到你家wifi？管那麼寬？」、「有哪條法律規定一定要公開？」、「這種行為真的很討人厭欸」。