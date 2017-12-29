錢多到用不完！神秘比特幣富翁 豪捐「25.8億」

錢多到用不完！神秘比特幣富翁 豪捐「25.8億」(示意圖/達志影像)

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/綜合報導

比特幣（bitcoin）價值今年急速攀升，甚至狂漲10倍之多，讓不少人一夕致富。一名神秘的比特幣富翁，最近坦言「身家財產多到用不完」，因此他匿名創立慈善機構「鳳梨基金（PineappleFund）」，並決定捐出相當於8600萬美元（約新台幣25.8億元）的比特幣。

根據美國《商業內幕》報導，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)的價值已是今年初的10倍，近日甚至一度炒到1.9萬美元（約新台幣56.5萬元）。《Reddit》一名匿名用戶「鳳梨基金（PineappleFund）」，在本月初聲明將捐出5000枚比特幣，價值相當於8600萬美元（約新台幣25.8億元）給非營利組織。

一名匿名用戶「鳳梨基金（PineappleFund）」，在本月初聲明將捐出5000枚比特幣(示意圖/達志影像) 一名匿名用戶「鳳梨基金（PineappleFund）」，在本月初聲明將捐出5000枚比特幣(示意圖/達志影像)

該匿名富翁在網站中寫「因為當你有了足夠的錢，錢就不是這麼重要了」，更表示，比特幣改變了他的生活，如今他的身家多到用不完，因此發起這個慈善機構，希望能夠回饋社會，藉此協助醫療研究、性別平等等。

「鳳梨基金（PineappleFund）」首頁(圖翻攝自/PineappleFund) 「鳳梨基金（PineappleFund）」首頁(圖翻攝自/PineappleFund)

而非營利數碼圖書館組織「Internet Archive」，日前也證實收到100萬美元的捐款（約新台幣3000萬元），並在其網站發聲明感謝。「鳳梨基金」陸續捐給全球13個非營利組織，其中包括維護網路公民自由的組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）、非營利護理等組織。

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