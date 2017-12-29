又是射淫師！15歲少女慘被膠帶綑綁 灌酒性虐致死

2017年12月29日 09:04 陳慶餘

香港一名34歲劉姓男子，3年前約了一名當時年僅15歲的外拍少女到旺角的住處拍照，但在過程中男子卻對少女做出一連串施暴行為，除了將少女用膠帶、尼龍繩捆綁毆打外，還脫光她的衣物並灌酒性侵。在少女被她性虐致死後，這名男子還將少女裝在行李箱內帶到飯店共度一晚，隔天企圖棄屍時被人發現，事件才因此曝光。

案情指出，劉男被檢方指控於在2014年12月8號謀殺15歲劉姓少女，而他殘忍虐殺行為更被形容為「恐怖及令人感到噁心」。根據法醫驗屍結果，少女被膠帶封住口鼻、尼龍繩繞頸綑綁，死因是窒息，更有被性侵的痕跡。

檢方指出，被害少女就讀中四（高一），外貌姣好的她有時會兼差外拍賺取外快，而在案發之前劉男曾經透過訊息詢問少女是否是外拍模特兒，還詳細問了他的身高體重，在談好價碼後兩人就約在12月8日於劉男的住處見面，隨後劉男就對少女痛下殺手。

案發當天，劉男將已死亡的少女裝在行李箱帶到飯店共住一晚，並且在隔日將少女裝在垃圾袋內棄置於飯店後方的一個垃圾場內。發現屍體的清潔女工表示，在發現屍體前十分鐘劉男跑來借手推車，並且運來了一個很大的垃圾袋要丟，但他力氣似乎不夠，所以她還幫忙一起丟，不過事後她越想越可疑，才在劉男離開後拆開垃圾袋查看，結果竟赫然發現少女屍體，她嚇得立刻通知上司，並由上司報警處理。

警方到場後，發現少女已經無呼吸心跳，身上多處都出現屍斑與僵硬的狀況，而在法醫到場進行初步檢驗後，證實少女是因窒息致死，警方事後根據劉男登記飯店住處用的手機號碼，在同日於劉男的住處將其逮捕，並且在劉男的住處搜出大量用來犯案的用具，以及劉男的精神病及抗憂鬱症藥物，對於犯下殘忍殺人案，劉男向警方表示「自己失手殺死少女，他深感懊悔」，目前相關案件仍在審理當中。