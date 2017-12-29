又是射淫師！15歲少女慘被膠帶綑綁 灌酒性虐致死

被害郭姓少女（左圖右、右圖）面貌姣好，有時會外拍賺外快（翻攝hkgolden.com）

友善列印

香港一名34歲劉姓男子，3年前約了一名當時年僅15歲的外拍少女到旺角的住處拍照，但在過程中男子卻對少女做出一連串施暴行為，除了將少女用膠帶、尼龍繩捆綁毆打外，還脫光她的衣物並灌酒性侵。在少女被她性虐致死後，這名男子還將少女裝在行李箱內帶到飯店共度一晚，隔天企圖棄屍時被人發現，事件才因此曝光。

案情指出，劉男被檢方指控於在2014年12月8號謀殺15歲劉姓少女，而他殘忍虐殺行為更被形容為「恐怖及令人感到噁心」。根據法醫驗屍結果，少女被膠帶封住口鼻、尼龍繩繞頸綑綁，死因是窒息，更有被性侵的痕跡。

檢方指出，被害少女就讀中四（高一），外貌姣好的她有時會兼差外拍賺取外快，而在案發之前劉男曾經透過訊息詢問少女是否是外拍模特兒，還詳細問了他的身高體重，在談好價碼後兩人就約在12月8日於劉男的住處見面，隨後劉男就對少女痛下殺手。

案發當天，劉男將已死亡的少女裝在行李箱帶到飯店共住一晚，並且在隔日將少女裝在垃圾袋內棄置於飯店後方的一個垃圾場內。發現屍體的清潔女工表示，在發現屍體前十分鐘劉男跑來借手推車，並且運來了一個很大的垃圾袋要丟，但他力氣似乎不夠，所以她還幫忙一起丟，不過事後她越想越可疑，才在劉男離開後拆開垃圾袋查看，結果竟赫然發現少女屍體，她嚇得立刻通知上司，並由上司報警處理。

警方到場後，發現少女已經無呼吸心跳，身上多處都出現屍斑與僵硬的狀況，而在法醫到場進行初步檢驗後，證實少女是因窒息致死，警方事後根據劉男登記飯店住處用的手機號碼，在同日於劉男的住處將其逮捕，並且在劉男的住處搜出大量用來犯案的用具，以及劉男的精神病及抗憂鬱症藥物，對於犯下殘忍殺人案，劉男向警方表示「自己失手殺死少女，他深感懊悔」，目前相關案件仍在審理當中。

錢多到用不完！神秘比特幣富翁... 醫師接生「硬扯」寶寶身體 斷...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。