醫師接生「硬扯」寶寶身體 斷頭卡在孕婦體內

醫師接生「硬扯」寶寶身體 斷頭卡在孕婦體內(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

孩子身體較柔軟，經強大力拉扯都可能發生意外，更何況是剛出生的嬰兒。日前阿根廷一名30歲孕婦，上周一(18日)腹部出現疼痛徵兆，她在丈夫的陪同下趕緊至醫院，但在生產過程中，孩子的身體竟先出來，而頭則卡在子宮內，醫護人員居然硬扯嬰兒，造成他頭部與身體分離，讓孕婦氣得控訴院方。

懷孕22周的瓦拉斯克斯（Reina Natalia Valazquez）控訴醫院有醫療疏失(圖翻攝自/每日郵報) 懷孕22周的瓦拉斯克斯（Reina Natalia Valazquez）控訴醫院有醫療疏失(圖翻攝自/每日郵報)

30歲的瓦拉斯克斯（Reina Natalia Valazquez）已懷胎22周，上周一於薩爾瓦多馬薩（Salvador Mazza）與家人歡慶聖誕節，期間她感覺腹部疼痛，認為孩子可能要出世了，家人趕緊送她至「胡安多明戈庇隆醫院（Juan Domingo Peron hospital）」報到。

瓦拉斯克斯表示，當時醫師告知她腹中孩子還小，因此採自然生產，但生產過程中，孩子的身體竟先出來，而頭部還卡在子宮裡，在分娩那一刻，醫護人員竟硬拉胎兒出來，當場造成嬰兒的頭部與身體分離，對於期待孩子出生的夫妻倆，產後僅看見一具冰冷的屍體，讓他們感到相當痛心。

傷心欲絕的瓦拉斯克斯則將孩子的屍體放進白色棺材 傷心欲絕的瓦拉斯克斯則將孩子的屍體放進白色棺材(圖翻攝自/每日郵報)

而醫院院長費爾南德斯（Jose Fernandez）則表示，醫師當時堅持自然產，是因為瓦拉斯克斯的子宮頸，開口擴張程度已達11公分，原本打算剖腹將孩子的頭取出來，不過斷頭最終與胎盤一起排出。傷心欲絕的瓦拉斯克斯則將孩子的屍體放進白色棺材，希望送孩子最後一程。而阿根廷檢察機關也介入調查，釐清嬰兒的確切死因。

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