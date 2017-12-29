群交趴後網友忙「獵巫」 她說出照片主角該懂的事

2017年12月29日 11:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「6女7男群交趴」風波在網路掀起熱議，而群交趴裡的女主角，也被爆出承受不了輿論而休學、不敢出門。對此，台大研協前會長周芷萱也在臉書表達看法，主要討論人們對於這起事件的「獵巫」行為，更表示「雖俗濫，但我還是想說。親愛的，那些惡意不是你的錯。永遠不是。」

台大研協前會長周芷萱提到，對於最近的裸照門完全不感興趣，甚至也不想細看究竟發生什麼事，對此她不探討這起事件誰對誰錯，而是針對「裸照外流人們忙獵巫」進行討論。她表示「很多女人，可能都有對裸照外流這種事情的恐懼，不必是自己，光是看別人承受，就已足夠恐懼。從陳冠希到珍妮佛勞倫斯，小雨到這次的女大生，不管你有名沒名，只要讓網路上的蝗蟲逮到機會，他們等著把你生吞活剝再回頭笑你」。

周芷萱更說道「有些人總會說，如果你對外流感到憤怒，那是你不夠解放，還對身體跟慾望有羞恥感。但你知道不是這樣的。即使對自己的裸體被別人看到並不在意，即使那些羞辱的言語毫無效果，但未經同意的外流，還是一種對人極不尊重的行徑。而且你深知，這樣外流的本質，就是對女人的惡意。所以即使你再不在乎身體，也無法把這樣令人背寒的惡意從心中抹去」。

她回憶，去年談到約炮事情時，就曾在一篇貼文看見一名陌生人回「坐等影片外流」，對此她表示「老實說我並不真的需要怕，我自己做過或沒做過什麼我最清楚，也對自己做過的事情都做好最壞打算。但這種惡意還是讓人寒毛直豎胃裡翻攪，而這個世界不停縱容這樣的惡意發生。雖俗濫，但我還是想說。親愛的，那些惡意不是你的錯。永遠不是。」

許多網友認同的表示「有人散播惡意，有人則成天在FB散播仇恨」、「滿滿的惡意，那些人就像聞到血腥的鯊魚一樣，非把女生生吞活剝不可」、「PTT西斯或低卡西斯都有女生會放性感照片，但是她們沒有意願讓自己的真實身分和這些照片連結再(在)一起，所以這次事件最大的惡意是在挖掘真實身分，讓被害人承擔她們不願意承擔的風險。當然隱藏在背後更大的惡意，是社會結構對於女體的性的仇視。」

台大研協前會長周芷萱也在臉書表達看法(圖翻攝自/臉書/周芷萱)

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