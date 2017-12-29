參戰男出面了！大讚群交趴值回票價「人生至此無遺憾」

台北知名攝影師遭爆料找人參加性愛派對，引發軒然大波（翻攝dcard）

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台北一位知名攝影師日前在論壇遭人爆料找來男女舉辦性愛派對，還貼出證據照片指證歷歷，相關事件越演越烈，除了昨（28）日被稱為「521」、「攝影集」、「通識報告範本」等檔案在網路上瘋傳外，就連台北地檢署也已介入偵辦，而現在更有雜誌爆料，一名曾經參加過相關活動4次的上班族男子，就出面大讚這個性愛派對值回票價，參加過後「人生至此無遺憾」。

根據《FHM男人幫國際中文版》報導，該名34歲的男子是個普通的上班族，他表示他是透過IG與攝影師聯繫，接下來就是把自己的生殖器與本人的照片交給女方審核，若是女主角OK就能夠加入戰場。

到了現場之後，攝影師會要大家交出名片與身分證，而他參加的那幾場大概都是7到8個人，不過女主角只有2人，確定要下來一起的只有1人，另外一位雖然想玩但是害怕的「見習生」，不過見習生「最後也是會被處理」。男子強調，在場的所有人都是合意性交沒有強迫，過程也都相當愉快。

男子表示，他參加的那幾場女主角每個都相當年輕貌美，除了身材都很好之外，他參加的最後一場女主角才剛滿18歲，「我都可以當他老爸了，但滿18合意性交，豈有不上的道理？」

他更進一步更透露，除了女主角素質都很高以外，來參加的男性其實外表都人模人樣，一副「超級有道德」的樣子，但「性愛這回事，本來就有自主權，你們覺得髒，是你們的觀念」、「現在的年輕人都很猛的，敢秀更敢玩，不然，哪來那麼多女主角啊」。

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