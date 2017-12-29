2018全台跨年晚會總整理

2017年12月29日 17:00 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

時序來到2017年底，全球準備迎接2018的到來。每年到了年底，必定關注的不外乎就是跨年晚會的活動。究竟在2017跨越2018的這一刻，全台各地有那些精彩的跨年晚會舉辦？卡司又是哪些人呢？中時電子報整理全台各地的活動，讓你一手掌握。

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2018臺北最High新年城

2018臺北最High新年城

時間：2017/12/31(19:00)-2018/01/01(01:00)

地點：臺北市政府前廣場

主持人：曾寶儀、KID

表演藝人：頑童、盧廣仲、丁噹、周湯豪、韋禮安、畢書盡、林明禎、鬼鬼、艾怡良

2018 SHINING PARTY！2018台北美麗華跨年晚會

2018 SHINING PARTY！2018台北美麗華跨年晚會(取自活動官網)

地點：台北市大直美麗華百樂園（1F水舞廣場）

時間：2017/12/31 20：00～2018/01/01 01：00

主持：Dennis、愛麗絲

卡司：Spexial、葛仲珊、孫盛希、陳零九、李佳薇、林慧萍

2018新北市烏來瘋跨年晚會

2018新北市烏來瘋跨年晚會(取自活動官網)

地點:綜合運動場

時間:2017/12/31 (20:00) – 2018/01/01 (01:00)

藝人:錦雯、余政豪、EJ黃楹傑、邱與樂樂團、暗樂團、尤勞尤幹、吳薇、陳雨杉

2018世界的基隆－搖滾HI跨年 Keelung Rocker

2018世界的基隆－搖滾HI跨年 Keelung Rocker

地點：基隆港東三、東四碼頭

時間：2017/12/31，18：30開始

主持：杜詩梅

卡司：沉霧樂團、Oh-Oh NEX、黎可辰、鏽鉚釘、搖滾大嬸Auntie Roxy、嬉班子樂團、張三李四、神棍樂團、TRASH、董事長樂團、電音DJ Ground

2018 桃園跨年晚會 飛躍桃園 直達美好

2018 桃園跨年晚會 飛躍桃園 直達美好(取自活動官網)

時間：2017/12/31(19:00)-2018/01/01(01:00)

地點：桃園藝文廣場

主持人：黃子佼、LuLu

表演藝人：謝金燕、動力火車、周興哲、潔西卡、周湯豪、阿達、安那、朱俐靜、林明禎、Lami Girl、潘裕文、WhaaaaasUp!、CIAO

新竹–竹東團圓夜！2018新竹跨年晚會活動

新竹–竹東團圓夜！2018新竹跨年晚會活動

地點：竹東鎮仁愛停車場

時間：2017/12/31（日）19:00-1:00

卡司：陳勢安、愷樂、竹東草根音樂季團隊、吳汶芳、許仁杰、呂薔、麋先生

星光璀璨迎花博！2018台中跨年晚會（麗寶樂園場）

星光璀璨迎花博！2018台中跨年晚會

地點：麗寶樂園第二停車場（地圖）

時間：2017/12/31 19:00～2018/01/01 01:00

主持：阿Ken、Sandy吳姍儒

卡司：丁噹、玖壹壹（壓軸）、安心亞、八三夭、安那、邱勝翊、JR紀言愷、小宇、GTM、BOXING、阿喜、袁詠琳、陳彥允、Erika、林育群

星光璀璨迎花博！2018台中跨年晚會〈台灣體育運動大學場〉

地點：國立台灣體育運動大學體育場（地圖）

時間：2017/12/31 19:00～2018/01/01 01:00

主持：曾國城、天心

卡司：玖壹壹、周湯豪、潘裕文、戴愛玲、宇宙人、A team、小宇、閰奕格、周蕙、Erika、周興哲、陶喆

2018 南投閃耀新年心跨年晚會

2018 南投閃耀新年心跨年晚會(取自活動官網)

時間：12月31日19:30

主持人：圓圓、陳大天

藝人卡司：曾沛慈、姚可傑、羅美玲、金智娟、關詩敏、卓義峯、中峰神鼓隊、大象體操、蒂卡中東肚皮舞蹈團、自由權威、梭哈樂團

地點：南投縣立體育場

2018 彰化公益慈善歲末聯歡晚會-好秀在彰化‧有愛你尚水！

2018 彰化公益慈善歲末聯歡晚會-好秀在彰化‧有愛你尚水！(取自活動官網)

地點：彰化縣秀水鄉安溪村秀安路全段

時間：2017/12/31 18:00～2018/01/01 01:00

主持：許志豪、張文綺

藝人：MATZKA、梁文音、翁立友、陳雷、張秀卿、謝宜君、陳隨意、王大文、楊繡惠、董育君、一綾、P!SCO、激膚樂團、A-TEAM、田亞霍

2018彰化市跨年晚會

2018彰化市跨年晚會(取自活動官網)

地點：永安街永安夜市用地

時間：2017/12/31日18:00- 2018/01/01 一01:00

表演藝人：方泂鑌、周定緯、董育君、黃文星、林子娟、IVI女子偶像團體

2018溪湖鎮跨年晚會

2018溪湖鎮跨年晚會(取自活動官網)

地點：溪湖糖廠

時間：2017/12/31日19:00- 2018/01/01 一01:00

主持人：馬國賢、佩真

表演藝人：張秀卿、楊繡惠、周定緯、A-Team、李明德、無雙樂團麗絲、談詩玲、P!SCO、林良歡

2018 雲林劍湖山世界《雙跨年11好禮 瘋玩2018》跨年晚會

2018 雲林劍湖山世界《雙跨年11好禮 瘋玩2018》跨年晚會(取自活動官網)

時間：12月31日18:00~1月1日00:30

主持人：潘若迪、阿諾

藝人卡司：楊蒨時、小男孩樂團、李洛洋、嘎嘎、安歆澐、李千娜、宇宙人樂團

地點：劍湖山世界遊樂區

迎接2018全嘉藝起來跨年晚會

迎接2018全嘉藝起來跨年晚會(取自活動官網)

時間：2017/12/31日19:00

地點：原台灣燈會區場地

主持人：澎恰恰、許效舜

表演藝人：大支、顯然樂隊、皇后皮箱、八三夭、美秀集團、宇宙人、林芯儀、蔡小虎、阿喜

2018 台南心時代 跨年晚會

2018 台南心時代 跨年晚會

時間：2017/12/31

地點：高鐵台南站旁 高鐵特區廣場

主持人：吳怡霈、納豆、黃鐙輝、謝忻

表演藝人：滅火器、大賀兄弟、家家、吳思賢、李千娜、大支、老虎隊、鼓鼓、鬼鬼、郭書瑤、安心亞

2018高雄夢時代跨年(愛‧Sharing)晚會

2018高雄夢時代跨年(愛‧Sharing)晚會

時間：2017/12/31日19:00

地點：高雄夢時代廣場

主持人：胡瓜、白嘉綺、阿翔、莎莎

表演藝人：八三夭(開場)、郭書瑤、畢書盡、徐佳瑩、滅火器、鼓鼓、曾之喬、家家、孫淑媚、王建復、許富凱、羅平、楊倩時、林生祥(生祥樂隊)、謝金燕

漫遊星空！2018高雄草衙道跨年演唱會

漫遊星空！2018高雄草衙道跨年演唱會(取自活動官網)

地點：高雄大魯閣草衙道(晴光之丘)

時間：2017/12/31 15:00 ~ 2018/01/01 01:00

卡司：吳思賢、小男孩樂團、謝和弦、戴愛玲、張立東、GJ蔣卓嘉、BOXING、楊昇達

首創雙煙火秀！2018義大世界跨年夜

首創雙煙火秀！2018義大世界跨年夜

地點：高雄義大世界

時間：2017/12/31 23:16開始

特色：36分鐘迎賓煙火加999秒音樂藝術跨年煙火

東港！尚讚 2018屏東跨年晚會

東港！尚讚 2018屏東跨年晚會(取自官網)

地點：體育館戶外草皮廣場(屏東市勝利路9號)

時間：2017/12/31 19:00 ~ 2018/01/01 01:00

主持：梅東生

卡司：方炯鑌、翁立友、柯嘉惠、張庭愷、台客電力公司、原子邦妮、林宗興、香蕉哥哥、草莓姐姐、林吟蔚、屏東縣交響樂團、可可堂街舞團、泰式古謠傳唱、寶齡爵士、董嘉靜、陳至麟

迎接2018 屏東「看見鹽埔 一定幸福」跨年晚會

迎接2018 屏東「看見鹽埔 一定幸福」跨年晚會(取自官網)

地點：鹽埔國中重劃區

時間：2017/12/31 20:00 ~ 2018/01/01 01:00

主持：NONO、楊香婷

卡司：秀蘭瑪雅、江志豐 、許富凱、陳隨意、黃大衛、邱芸子、丁國琳、鄭家純。

2018 屏東潮州「相招來跨年GO來潮州」跨年晚會

2018 屏東潮州「相招來跨年GO來潮州」跨年晚會

時間：12/31 (日) 17:00-

主持人：阿國

藝人卡司：龍千玉、朱海君、喬幼、謝金晶、阮惠暄、高瑞屏、潘俊男、UNDER LOVER、江志豐、吳儀君、伊梓帆

地點：潮州華興路

2018 屏東枋寮「閃耀枋寮跨年晚會」跨年晚會

2018 屏東枋寮「閃耀枋寮跨年晚會」跨年晚會

時間：12/31 (日) 19:30-1/1(一)00:10

主持人：閃亮亮、謝麗金

藝人卡司：孫淑媚、亦帆、徐哲緯、林威良、女F4Amy葉庭蓁、羽庭、劉福助、楊哲、柯俊傑、楊程鈞

地點：枋寮漁會臨海廣場

2018 屏東里港「里港搖擺 Let’s GO」跨年晚會

2018 屏東里港「里港搖擺 Let’s GO」跨年晚會

時間：12/31 (日) 20:00-1/1(一)00:30

主持人：白冰冰、黑面

藝人卡司：莊振凱、戴梅君、魏嘉榆、林俊吉、林大晉、ICE MAN、簡妤秦、陳雷、秀蘭瑪雅

地點：屏東縣里港鄉過江河堤公園

2018宜蘭熊讚跨年晚會

2018宜蘭熊讚跨年晚會(取自活動官網)

時間：12月31日19:00~ 01月01日00:30

主持人：成語蕎、陳建男

藝人卡司：爽樂團、阿達、TITAN、林芯儀、陳夢晨、四葉草、Kimberley陳芳語、韋禮安、袁詠琳、陳彥允、黃明志等

地點：蘭城新月廣場

2018宜蘭 羅東跨年晚會

2018宜蘭 羅東跨年晚會(取自活動官網)

時間：12月31日19:00~ 01月01日00:30

主持人：大愷、李懿

藝人卡司：愷樂、SpeXial、陳勢安、妮可醬、盧瑮莉、RPG、戴岑樺、艾怡良、派偉俊、進辣寶貝 、林進、小A辣、李吳兄弟、黃鴻升、朱俐靜

地點：羅東中山公園廣場

2018花蓮跨年晚會

2018花蓮跨年煙火晚會-太平洋觀光節

地點：六期重劃區(花蓮市中山路與重慶路交叉口)

時間：2017/12/30 19:00 ~21:30、2017/12/31 20:00 ~ 2018/01/01 12:30

卡司：

12月30日－AD、台客電力公司、爽樂團、黃少谷、戴愛玲、四葉草、黃明志

12月31日－YOYO巨星、王宏恩、陳思函、有感覺樂團、 邱鋒澤、吉那罐子、黃昺翔、林凡、謝震廷、江美琪、胡宇威、陳芳語、林隆璇

2018臺東縣 迎新2018跨年晚會

2018臺東縣 迎新2018跨年晚會

時間：20:00~00:30

藝人卡司：問樂團、哎吆樂團、缺席樂團、阿爆、李婭莎、盧學叡、黃美珍、符瓊音

地點：台東鐵花村新聚落

金福一路發！2018金門跨年晚會

金福一路發！2018金門跨年晚會(取自活動臉書)

地點：金門縣立體育場後方廣場

時間：2017/12/31 20:00 ~ 2018/01/01 12:10

主持：沈玉琳、小甜甜

卡司：黃小琥、沈文程、舒子晨、萬芳、向蕙玲、檸檬哥哥、果凍姊姊、葉瑋庭、洪詩、庭萱、Popu Lady 寶兒、宇珊

2018 愛在馬祖 跨年晚會

2018 愛在馬祖 跨年晚會

時間：12月31日19:00~ 01月01日00:00

藝人卡司：方瑞娥、邱賢桂、詹曼鈴、董至成、孫自佑、葉璦菱

地點：介壽澳口公園