金正恩的阿嬤有多狂？槍法準到「彈殼數等於死亡人數」

2017年12月29日 15:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

提到北韓大家都知道是集權共產國家，從新聞中得知他們生活艱苦，而女性在當地更沒有地位而言。但北韓領導人金正恩的阿嬤金正淑可不是一般女人，是大家心中的「戰爭女英雄」，日前正好是她100周年冥誕，當地傳出她的傳奇故事，據悉她當年是抗日革命家，槍法更神準到只要算空彈殼，就可知敵軍死多少人。

據《BBC》報導，金正淑是北韓「國父」金日成的太太，也就是現任北韓領導人金正恩的阿嬤，謠傳她是出生在1917年12月24日，當時北韓正受到日本統治，她長大後就選擇加入游擊隊「抗日」。根據北韓人的說法，金正淑不是單純的「女革命家」，她真的有拿槍上陣，而且槍法相當神準，聽說戰友只要算空子彈殼，就能知道敵軍死了多少人。

不過，金正淑在1949年就離開人世，享年31歲。但她真正的死因卻傳出兩種版本，一是符合她「革命家」的態度，戰死沙場；另一種是說她生了一個死胎，所以不幸喪命。近期北韓更不斷釋出她征戰沙場的模樣，也特地發行紀念金正淑的郵票、純金幣和純銀幣，只為了紀念金正淑百歲冥誕。

金正淑出生在北韓被日本統治期間，長大後便加入游擊隊「抗日」。(圖/ 翻攝自《MashableAsia》)