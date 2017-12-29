金正恩的阿嬤有多狂？槍法準到「彈殼數等於死亡人數」

金正恩的阿嬤有多狂？槍法準到「彈殼數等於死亡人數」(圖/ 翻攝自維基百科)

友善列印
／綜合報導

提到北韓大家都知道是集權共產國家，從新聞中得知他們生活艱苦，而女性在當地更沒有地位而言。但北韓領導人金正恩的阿嬤金正淑可不是一般女人，是大家心中的「戰爭女英雄」，日前正好是她100周年冥誕，當地傳出她的傳奇故事，據悉她當年是抗日革命家，槍法更神準到只要算空彈殼，就可知敵軍死多少人。

據《BBC》報導，金正淑是北韓「國父」金日成的太太，也就是現任北韓領導人金正恩的阿嬤，謠傳她是出生在1917年12月24日，當時北韓正受到日本統治，她長大後就選擇加入游擊隊「抗日」。根據北韓人的說法，金正淑不是單純的「女革命家」，她真的有拿槍上陣，而且槍法相當神準，聽說戰友只要算空子彈殼，就能知道敵軍死了多少人。

不過，金正淑在1949年就離開人世，享年31歲。但她真正的死因卻傳出兩種版本，一是符合她「革命家」的態度，戰死沙場；另一種是說她生了一個死胎，所以不幸喪命。近期北韓更不斷釋出她征戰沙場的模樣，也特地發行紀念金正淑的郵票、純金幣和純銀幣，只為了紀念金正淑百歲冥誕。

金正淑出生在北韓被日本統治期間，長大後便加入游擊隊「抗日」。 金正淑出生在北韓被日本統治期間，長大後便加入游擊隊「抗日」。(圖/ 翻攝自《MashableAsia》)

近期北韓特地發行紀念金正淑的郵票、純金幣和純銀幣，只為了紀念金正淑百歲冥誕。 近期北韓特地發行紀念金正淑的郵票、純金幣和純銀幣，只為了紀念金正淑百歲冥誕。(圖/ 翻攝自《BBC》)

文章來源：BBC

119年歷史！皇帝聖旨成了洗...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。