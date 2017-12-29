譏諷客人身材是「五花肉」 火鍋店店長被記2大過開除

2017年12月29日 16:05 陳慶餘

新北市一名女子日前到知名的火鍋連鎖店消費，沒想到在用餐時卻被店長譏諷身材像是「五花肉」，事後她憤怒地上網公開店長惡行，而被指控的火鍋店也慘被不少網友用負評灌爆。對此，火鍋店也發表聲明鎮重向女顧客道歉，並且表示已經將該名店長記兩大過免職，希望能夠平息怒火。

女網友指出，自己在27號下午五點到火鍋店消費，由於不是尖峰時段，店內的員工就比較輕鬆的在一旁聊天，沒想到這時陳姓店長也加入聊天，在過程中店長先是嘲笑一名女員工的身材是五花肉，當下女員工立刻反駁「什麼還可以接受，就不要是牛五花」，但沒想到這時店長卻補了一句「不要跟5桌一樣就好」。

聽到自己被嘲笑，女網友氣憤的表示「我自知我不是一般人標準身材，但很抱歉我今天也是花錢來消費，花一樣地錢來用餐，何況你們還收一成服務費，結果提供的服務是這樣當著客人面大剌剌的暗喻恥笑客人？」對於指控，火鍋業者也透過臉書發表聲明致歉，表示該名店長在事發後雖然馬上自請處分申誡一次，不過集團店長的行為已經對客人造成心理傷害，因此加重處分記兩大過免職。

事後該名女網友也在臉書上發文表示，業者已經積極地向她接洽致歉，相信對方只是用人不淑，希望業者能夠藉此機會好好檢視自家員工的服務態度和教育訓練。該名女網友的姊姊也出面緩頰，表示因為自己先前在該火鍋店的用餐體驗很棒，才會推薦妹妹去用餐，相信這起事件是單純的個人行為，呼籲大家千萬不要因此傷害了其他優秀的員工。

女網友貼出顧客意見表（翻攝爆料公社）

火鍋業者貼出公文表示已將店長免職（翻攝臉書）