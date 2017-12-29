飼料太貴？無良飼主網路領養兔子 當免錢蜥蜴飼料

2017年12月29日 18:36 邱柏玟

有網友踢爆一名無良飼主，領養兔子回家當蜥蜴飼料。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

臉書上有許多寵物相關的社團，能夠供想養寵物或是因故無法養寵物的人交流。近日卻傳出有一名養蜥蜴的飼主，因為不想花錢買飼料，便四處找社團領養小兔子，只為了給自己養的蜥蜴當飼料，該飼主無良的行徑被踢爆，引起大票網友痛罵；所幸有善心網友馬上前往搶救，救出差點成為蜥蜴飼料的無辜兔子。

日前有網友發現一名李姓男飼主在網路上領養兔子，卻將兔子拿來當自家養的蜥蜴飼料，分享兩人的對話紀錄，看到李男認為自己的行為沒錯，還問對方「為什麼不對你告訴我？不然你告訴我蜥蜴吃什麼」，對方氣得直言「你要餵什麼給你的蜥蜴那是你的事，你自己花錢去買也沒關係，可是你利用領養兔子，然後餵兔子是哪招？」

沒想到李男竟無恥回應，「不然飼料都很貴，在我眼裡『兔子=飼料=被吃』」，讓與他對質的網友超無言；事後更有兔子被蜥蜴吞食的影片流出，還有網友稱「有一隻被吃掉一隻送養」。李男被其他網友痛罵後，仍理直氣壯地認為自己沒有錯，不斷回覆留言挑釁其他人。

慶幸的是，事後有看不下去的網友前去搶救兔子，在臉書發文請大家放心，「我們已經先救回來了」，他們也將兔子送到醫院檢查，目前也會先當這隻無辜兔子的「中途之家」；善心網友最後表示，會將兔子的事情通報流浪兔協會，希望協會能收留這隻命運坎坷的兔子。

網友上傳與李姓飼主對話內容，對方竟表示飼料太貴，兔子就等於飼料。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

網友上傳與李姓飼主對話內容，對方竟表示飼料太貴，兔子就等於飼料。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)