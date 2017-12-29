創意滿點「媽寶牌」衣服洗標 一句話讓網友笑歪

創意滿點「媽寶牌」衣服洗標 一句話讓網友笑歪(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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台灣製的衣服洗標上，竟創意地寫著「把衣服給你媽，她知道怎麼洗」，逗笑大批網友。 台灣製的衣服洗標上，竟創意地寫著「把衣服給你媽，她知道怎麼洗」，逗笑大批網友。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

衣服上的標示你真的都看得懂嗎？近日有網友買了一件台灣製的衣服，意外發現衣服洗滌標示上除了有常見的圖示，還加了一段特別的英文字，寫著「拿給你媽，她知道怎麼洗」，讓大票網友狂推台灣人的創意，並誇讚「宇宙無敵最厲害就是阿母」。

27日有一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張有趣的照片，說了「這件衣服的洗標讓我笑了」，提醒大家重點在「OR」下方；原來衣服洗標上有一行從左至右的常見圖示，分別是「用洗衣機冷水清洗、不可漂白、不可擦乾、熨燙不超過150度、不可放進滾筒洗衣機清洗」，但最特別的是底下有一段英文字，寫著「Give it to your mother, she knows how to do it.(拿給你的媽媽，她知道怎麼做)」。

這件台灣廠商製造的衣服馬上讓網友笑翻，紛紛留言表示知道媽媽有多重要，「萬能媽媽牌洗衣機」、「當媽的真辛苦」、「阿母最厲害」、「讚嘆媽媽」、「給你老媽，她知道怎麼洗」；有不少人則讚嘆台灣人的創意滿點，「Made in Taiwan的都很有想法」、「這樣的標太狂了」。

許多網友看到如此有創意的標語，大大誇讚廠商的創意，也忍不住直呼「媽媽最厲害」。 許多網友看到如此有創意的標語，大大誇讚廠商的創意，也忍不住直呼「媽媽最厲害」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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