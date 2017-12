創意滿點「媽寶牌」衣服洗標 一句話讓網友笑歪

2017年12月29日 20:25 邱柏玟

台灣製的衣服洗標上,竟創意地寫著「把衣服給你媽,她知道怎麼洗」,逗笑大批網友。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

衣服上的標示你真的都看得懂嗎?近日有網友買了一件台灣製的衣服,意外發現衣服洗滌標示上除了有常見的圖示,還加了一段特別的英文字,寫著「拿給你媽,她知道怎麼洗」,讓大票網友狂推台灣人的創意,並誇讚「宇宙無敵最厲害就是阿母」。

27日有一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張有趣的照片,說了「這件衣服的洗標讓我笑了」,提醒大家重點在「OR」下方;原來衣服洗標上有一行從左至右的常見圖示,分別是「用洗衣機冷水清洗、不可漂白、不可擦乾、熨燙不超過150度、不可放進滾筒洗衣機清洗」,但最特別的是底下有一段英文字,寫著「Give it to your mother, she knows how to do it.(拿給你的媽媽,她知道怎麼做)」。

這件台灣廠商製造的衣服馬上讓網友笑翻,紛紛留言表示知道媽媽有多重要,「萬能媽媽牌洗衣機」、「當媽的真辛苦」、「阿母最厲害」、「讚嘆媽媽」、「給你老媽,她知道怎麼洗」;有不少人則讚嘆台灣人的創意滿點,「Made in Taiwan的都很有想法」、「這樣的標太狂了」。