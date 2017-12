他花光30K薪買手機！被嗆「窮」呂秋遠一段話神解析

2017年12月29日 21:07 林恩如 /綜合整理 /綜合整理

近日律師呂秋遠在臉書PO文表示,一名網友向他求助表示,自己日前買了一支iPhone手機,卻被朋友叨唸說一個月才賺3萬多,卻花一個月薪水買一支手機,甚至直呼「這就是你很窮的原因,你知道嗎?」讓該網友感到有些難過,不禁想問「難道這真的是我沒辦法翻身的原因嗎?」

對此,呂秋遠指出,人生不應過度的揮霍資源,抑或是拚死拚活的工作到死。許多人都會想說每個月的薪水要挪一些些存下來,好比說月存1萬元,一年存12萬,10年以後是120萬,想想平常的生活開銷,租房子、水電費、交通費、伙食費,就為了一個月存1萬,『以後或許』可以買得起房子。

他認為,人生其實很苦短,至少讓自己偶爾好過一些,不然人生慢慢長路,要怎麼走完?「如果喝星巴克會讓你在一秒之間感覺自己是中產階級,逛誠品可以讓自己在一小時內覺得自己沾染了些微文青氣息,到日本自由行可以讓自己覺得活得像個人,買蘋果可以讓自己在一年內覺得沒有白活,即便 an apple to pay, keep the money away,那就去做吧!至少獲得了短暫的快樂。不是嗎?」

他建議,應該找出自身擅長的優點,結合自己的工作去努力。倘若還能賺到錢,那麼是在好不過了。畢竟能讓自己快樂還能賺到錢的工作寥寥無幾。「如果還沒有找到興趣,那就是慢慢尋找,然後在排斥與喜歡中擺盪,過著有意義的生活。」文章一出後,引發廣大網友熱烈討論。