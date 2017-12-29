他花光30K薪買手機！被嗆「窮」呂秋遠一段話神解析

花光30K薪買手機！被嗆「窮」呂秋遠一段話神解析。（圖片／翻攝蘋果Youtube）

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近日律師呂秋遠在臉書PO文表示，一名網友向他求助表示，自己日前買了一支iPhone手機，卻被朋友叨唸說一個月才賺3萬多，卻花一個月薪水買一支手機，甚至直呼「這就是你很窮的原因，你知道嗎？」讓該網友感到有些難過，不禁想問「難道這真的是我沒辦法翻身的原因嗎？」

對此，呂秋遠指出，人生不應過度的揮霍資源，抑或是拚死拚活的工作到死。許多人都會想說每個月的薪水要挪一些些存下來，好比說月存1萬元，一年存12萬，10年以後是120萬，想想平常的生活開銷，租房子、水電費、交通費、伙食費，就為了一個月存1萬，『以後或許』可以買得起房子。

他認為，人生其實很苦短，至少讓自己偶爾好過一些，不然人生慢慢長路，要怎麼走完？「如果喝星巴克會讓你在一秒之間感覺自己是中產階級，逛誠品可以讓自己在一小時內覺得自己沾染了些微文青氣息，到日本自由行可以讓自己覺得活得像個人，買蘋果可以讓自己在一年內覺得沒有白活，即便 an apple to pay, keep the money away，那就去做吧！至少獲得了短暫的快樂。不是嗎？」

他建議，應該找出自身擅長的優點，結合自己的工作去努力。倘若還能賺到錢，那麼是在好不過了。畢竟能讓自己快樂還能賺到錢的工作寥寥無幾。「如果還沒有找到興趣，那就是慢慢尋找，然後在排斥與喜歡中擺盪，過著有意義的生活。」文章一出後，引發廣大網友熱烈討論。

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