陸客「9大沒品行為」讓日本人受不了 陸代表稱：要謝謝我們

2017年12月29日 21:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日本綜藝節目《たけし＆東野が告発！こんな世の中はイヤだ》揭曉一項排行榜，關於陸客讓日本人最受不了的9種行為。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

日本是許多觀光客熱愛造訪的國家之一，而大陸人更佔了有四分之一多。不久前有一個日本綜藝節目《たけし＆東野が告発！こんな世の中はイヤだ》揭曉一項排行榜，關於陸客讓日本人最受不了的9種行為，闖民宅拍照、亂丟垃圾和隨地大小便是前三名，但在場的大陸代表卻語出驚人，「要感謝我們帶來觀光收益」。

日本節目《たけし＆東野が告発！こんな世の中はイヤだ》中，從民眾、超商店員、神社人員和觀光區工作人員的意見做統計，列出陸客「9大沒品行為」，第一項是「闖民宅拍照」，因為有民眾認為陸客這種行為已經打擾他們的生活，闖民宅也是違法的行為；第二項提到陸客會「放任小朋友隨地大小便」，日本人愛乾淨是眾所皆知的，所以遊客這種行為對他們來說「很誇張」。

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

而日本有許多神社是知名景點，陸客又很愛「亂丟垃圾」或是「隨處扔菸蒂」，有神職人員認為他們的行為可能讓古蹟受破壞，嚴重甚至遭到燒毀。有些陸客會放任小朋友在神社玩鬧、亂丟石頭，還傳出將神社的東西用壞的情形。日本人也受不了有些陸客喜歡在街上打開行李箱，或是到海產市場亂摸海鮮，最令他們訝異的是，陸客會穿著鞋子在榻榻米上行走，讓他們很難接受。

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

不過有來賓認為這些行為以前的日本人也會做，但只要經過教育及提醒，培養好的生活習慣就能改善；節目中也有請來2名大陸代表，他們對於「沒品行為」並未多做解釋，反倒是提出陸客一年就為日本帶來1兆4754億日圓的消費額，所以日本人應該要感謝他們帶來的觀光收入。

節目中列出陸客「9大沒品行為」：

1. 擅闖民宅拍照

2. 放任小孩隨地大小便

3. 垃圾亂丟

4. 隨處扔菸蒂

5. 向神社丟石頭

6. 破壞神社工務

7. 直接在路上開行李箱

8. 亂摸海鮮

9. 穿鞋子踩榻榻米