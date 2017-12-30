軍校生「立正握拳」買雞排 萬名網友狂讚：這是敬業

軍校生「立正握拳」買雞排 萬名網友狂讚：這是敬業(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

穿著軍服是一種榮譽，在外也該保有對制服的尊重。日前一名網友在台中一間雞排店前，目擊一名軍校生正在買雞排，他在攤販前等餐時，站姿仍然不馬虎，雙手握拳且直挺挺的站立，敬業的模樣讓不少網友大讚「這就是尊重自己，也尊重自己身上的衣服的表現。讚！」

一名網友在「爆料公社」貼出，一張軍校生買雞排的照片，並表示「真敬業，買個雞排也立正…」，原PO在台中太平區一間雞排店前直擊到這一幕，軍校生等餐時仍敬業的站立，雙手握拳保有軍人最莊嚴的姿態，讓不少人佩服不已，更吸引近1萬名網友秒讚。

照片曝光後，許多網友極力稱讚「這才叫對得起身上的服裝，既然穿制服就代表單位，這樣很好」(圖翻攝自/爆料公社) 照片曝光後，許多網友極力稱讚「這才叫對得起身上的服裝，既然穿制服就代表單位，這樣很好」(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友極力稱讚「這才叫對得起身上的服裝，既然穿制服就代表單位，這樣很好」、「我家附近就是軍校，常看他們等車買東西，都還在注意裝扮跟動作，真的滿辛苦的！」、「軍人本來就該這樣，讚！」、「穿什麼衣服就當什麼，今天他們身為軍校生，就要有軍人的樣子。鼓勵鼓勵！」、「這就是尊重自己，也尊重自己身上的衣服的表現。讚！」、「軍人的楷模」。

還有網友開玩笑表示「老闆娘被他的氣勢嚇到了，趕緊抓著欄杆保持鎮定」、「學長應該躲在角落看著」、「我還以為老闆娘要說，稍息後不付錢解散」，也有網友說出類似經歷「想到我老公剛進去受訓的時候，有次放假跟同學約去吃義大利麵，然後店員上菜問：番茄海鮮義大利麵哪位？當時還是男友的老公：右！（快速的極短音+右手貼耳舉好高好高）、「我當初年度體檢時，叫到我名字時，立刻從椅子上彈起來立正答有，還好及時把手放下」。

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