2017年12月30日 10:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

已論及婚嫁的情侶，婚前若發現對方偷吃，論誰都無法原諒的。大陸網路上最近流傳一段影片，只見一名女子猛向男方磕頭，疑似因偷吃被抓包，不斷跪求對方原諒，沒想到男友反而跪下要求放過他，而這段影片也引發網友熱議，紛紛表示「失去了才懂得珍惜啊！」

最近一段男女互磕頭的影片在《微博》瘋傳，PO文表示「女孩是男孩的現任男友，兩人都快結婚了、請帖都發了，結果聽說女方和前男友開房間，女方磕頭求原諒，男方不願意，也磕頭求女方別再糾纏他」。影片中，女方下跪頻頻向男友道歉，但男友並不領情，反而下跪喊著「放了我吧！」之後便轉身離開，而女方則是緊跟在後，影片就此結束，也無從得知兩人之後的解決方式。

偷吃被抓包！女友跪求原諒 他反磕頭狠喊「放了我」(圖翻攝自/微博/虐心的馒头萌萌哒)

許多網友看了紛紛表示「絕對不能原諒」、「莫名心酸」、「看著那男孩磕頭時的狠勁……是放過自己吧！」、「這男的給她磕什麼頭啊，直接走就對了」、「再愛也不能要」、「男的幹得漂亮，斬釘截鐵」、「這男的喜歡她，但是她放棄了。當這個男的跪下那一刻，就知道他很堅決不會回頭」。還有人想起傷心過往「我也遇見過這種情況。雖然沒開房，可是一直聯繫真的受不了。不管多喜歡，男人也經不起這樣折騰，最後分手了，現在雖然沒找到合適的，可是我一個人也挺快樂」，不過也有人質疑影片的真實性。