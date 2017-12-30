人美心美！華裔正妹熱心公益 「事業做超大」

王薇雅日前與友人到雲南深山關心偏遠地區的弱勢兒童（翻攝IG）

友善列印

一名目前旅居海外，自稱從事生物科技產業的華裔正妹王薇雅，有著甜美長相以及姣好身材，常常在網路上貼出美照的她擁有不少粉絲，而她近日更跟著友人一起到雲南的偏遠深山關心學童，她將照片PO上網後，不少網友都大讚她不只人美心美，而且事業還做「超級大」。

由於身材實在是太誇張，王薇雅的美照也常常在對岸媒體及微博上瘋傳，甚至還一度傳出她來自台灣，對於被傳是台灣人，王薇雅則表示自己去過世界各地，但台灣她還未曾去過。

今年10月，王薇雅與友人去到雲南關心偏遠地區的弱勢兒童，她在IG上感性的表示，經過這次的旅程，她感觸很多，「孩子們上學需要步行3到4小時才能到學校。最讓我感動的就是圖中的小女孩，她字寫得好，也很懂事努力，每天在家自學。當她從房裡把核桃拿出來遞給我說她想上學的時候；我淚水在眼眶裡打轉……。」

王薇雅許下承諾，若是將來還有機會，希望在開學季的時候再與朋友到雲南來支教（支援落後地區學校教育和教學管理工作，又稱義教），並且給他們更多的關愛與知識。

照片PO上網後，不少本來只是來看身材的網友，也都被她的善心所感動，紛紛留言表示「下次要去時帶上我，我也可以支教」、「人美心也美，完美」、「讚讚讚！我也想去支教」。

王薇雅許下承諾，表示未來若有機會，會再到雲南支教（翻攝IG） 王薇雅許下承諾，表示未來若有機會，會再到雲南支教（翻攝IG）
王薇雅身材姣好，不少網友都讚她人美心美（翻攝IG） 王薇雅身材姣好，不少網友都讚她人美心美（翻攝IG）
王薇雅身材姣好，不少網友都讚她人美心美（翻攝IG） 王薇雅身材姣好，不少網友都讚她人美心美（翻攝IG）
事業真的…做很大（翻攝IG） 事業真的…做很大（翻攝IG）
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