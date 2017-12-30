最詭異家暴！男在家門設陷阱 企圖「電死」懷孕妻

最詭異家暴！男在家門設陷阱 企圖「電死」懷孕妻(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

家庭暴力依然存在這個世界，最近美國甚至發生一起「最詭異」家暴案。美國佛羅里達州一名男子，疑似精神失常，多次認為妻子背著他偷吃，竟在家中大門安裝陷阱，為了可以電死他懷孕的妻子，所幸事跡敗露才沒釀成傷害，而該名男子也遭逮捕，辦案的警員對此表示「這真得是我辦過最離奇的家暴案」。

32歲威爾森（Michael Scott Wilson），日前因企圖電死29歲孕妻遭逮捕。岳父透露，女兒提到丈夫威爾森多次囑咐，車庫後門壞了要走前門，但另一方面卻又告誡他「小孩不要靠近大門」，讓他感覺事情不太對勁，因此偷偷至女兒女婿家查看，只見後門寫著「你好」等字眼，他認為事有蹺蹊，於是趕緊報警。

員警到場後發現，門框上有焊接的痕跡，將門踢開後更產生火花，進而檢查發現，大門牽了電線並連接到汽車的充電器，若是有人將鑰匙插進鑰匙孔，就會完成整個電路，造成開門者遭電死，而整段電路甚至連接兩張椅子，及一張兒童椅，讓辦案的員警驚訝不已。

32歲威爾森（Michael Scott Wilson） 32歲威爾森（Michael Scott Wilson）(圖翻攝自/每日郵報)

威爾森的妻子表示，與丈夫分居已經一段時間，數個月前丈夫意外跌倒，雖然當時拒絕就醫，但精神狀況仍正常，但上個月卻出現異常，當時被醫院告知需強制接受精神評估，之後丈夫就失蹤了。奇怪的是，沒隔多久又突然出現，表示希望與妻子復合，更邀請她與家人共進聖誕晚餐，但到平安夜前夕又失蹤，甚至多次傳簡訊指控她偷吃，並告知妻子回佛州的家時務必要走前門。

威爾森的妻子嚇得與父親借槍自保，更在自家加裝2個監視錄影器，警方在威爾森的臉書頁面上，發現他PO出持有槍械的照片，甚至將婚姻狀態設為「鳏夫」，而威爾森周四在田納西被捕，被以企圖傷害孕婦及盜竊槍械等罪名逮捕，獲准以15萬美元保釋，目前尚未得知他是否有代表律師。

與賽車手車震激戰太忘我 15... 「以前隨便都加班超過100小...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。