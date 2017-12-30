最詭異家暴！男在家門設陷阱 企圖「電死」懷孕妻

2017年12月30日 14:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

家庭暴力依然存在這個世界，最近美國甚至發生一起「最詭異」家暴案。美國佛羅里達州一名男子，疑似精神失常，多次認為妻子背著他偷吃，竟在家中大門安裝陷阱，為了可以電死他懷孕的妻子，所幸事跡敗露才沒釀成傷害，而該名男子也遭逮捕，辦案的警員對此表示「這真得是我辦過最離奇的家暴案」。

32歲威爾森（Michael Scott Wilson），日前因企圖電死29歲孕妻遭逮捕。岳父透露，女兒提到丈夫威爾森多次囑咐，車庫後門壞了要走前門，但另一方面卻又告誡他「小孩不要靠近大門」，讓他感覺事情不太對勁，因此偷偷至女兒女婿家查看，只見後門寫著「你好」等字眼，他認為事有蹺蹊，於是趕緊報警。

員警到場後發現，門框上有焊接的痕跡，將門踢開後更產生火花，進而檢查發現，大門牽了電線並連接到汽車的充電器，若是有人將鑰匙插進鑰匙孔，就會完成整個電路，造成開門者遭電死，而整段電路甚至連接兩張椅子，及一張兒童椅，讓辦案的員警驚訝不已。

32歲威爾森（Michael Scott Wilson）(圖翻攝自/每日郵報)

威爾森的妻子表示，與丈夫分居已經一段時間，數個月前丈夫意外跌倒，雖然當時拒絕就醫，但精神狀況仍正常，但上個月卻出現異常，當時被醫院告知需強制接受精神評估，之後丈夫就失蹤了。奇怪的是，沒隔多久又突然出現，表示希望與妻子復合，更邀請她與家人共進聖誕晚餐，但到平安夜前夕又失蹤，甚至多次傳簡訊指控她偷吃，並告知妻子回佛州的家時務必要走前門。

威爾森的妻子嚇得與父親借槍自保，更在自家加裝2個監視錄影器，警方在威爾森的臉書頁面上，發現他PO出持有槍械的照片，甚至將婚姻狀態設為「鳏夫」，而威爾森周四在田納西被捕，被以企圖傷害孕婦及盜竊槍械等罪名逮捕，獲准以15萬美元保釋，目前尚未得知他是否有代表律師。