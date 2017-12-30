「以前隨便都加班超過100小時」 日本老人怒嗆年輕人弱爆了

2017年12月30日 14:43 陳慶餘

為了探討日本的加班過勞現象，日本朝日電視台最近街訪了許多高齡人士，想要知道他們對於相關議題的看法，沒想到被問到的受訪者們，幾乎都一面倒的認為是現在的年輕人太草莓，因為他們以前根本就不在乎加班，甚至是「隨隨便便就加班70到100小時」，相關言論一出爐之後，立刻推特與論壇之中掀起熱議。

「以前隨便就加班70到100小時」（翻攝推特）

「這樣就能領到兩倍的＄＄」（翻攝推特）

受訪的老人表示，「現在的年輕人弱爆了」、「以前他們都不在乎加班的」、「以前年輕的時候都加班70到100小時，因為這樣就能輕鬆地領到兩倍薪水」，而節目播出後，相關的截圖也立刻在網路上瘋傳，不少網友都認為，這種過時的想法在現代已經不適用，更有人直言表示，若是加班能領到兩倍薪水的話，他也很願意加班，但事實上老闆就是不會給，就算變成公司的「社畜」做到死，老闆也不會感激你。

2013年，日本NHK電視台記者佐戶未和因為心臟衰竭在家中過世。根據調查，發現在同年6月至7月期間，佐戶未和為了報導日本參議院與都議院的選舉，一共加班了159小時又37分鐘，一個月僅休假兩天，在持續過勞的情況下，佐戶未和被友人發現在自家暴斃，死因被認定為過勞所造成的心臟衰竭。

2014年，日本超市稻毛屋的42歲男員工突然中風過世，在調查後發現，男子過世前4個月平均加班達75小時，最高的一個月甚至是達到96小時，而這些還只是有紀錄的加班時數，紀錄以外的加班時間實際上還要更多。

2015年，在日本最大的廣告公司電通上班的24歲OL高橋茉莉在員工宿舍跳樓自殺，根據日本厚生勞動省的調查，在高橋茉莉死前的兩個月，她的工作量突然暴增，她也因此罹患憂鬱症，每天僅睡不到2小時，在她憂鬱症發病前的1個月，高橋茉莉的加班時數達到105小時。最後，高橋茉莉的死亡被認定是過勞死，電通社長石井直也因此引咎辭職。

有鑑於過勞死的情況持續出現，為了預防這種情況，日本厚生勞動省每年都會推出《過勞死白皮書》來報告，並提供改善計畫。最新的《過勞死白皮書》中表示，在2002年到2016年間，日本每年過勞死的案例大概是169人到224人，而2016年則是191人。厚生勞動省指出，每個月加班80小時是所謂的「過勞死警戒線」，只要超過這個時間就是過勞死的高風險人員。