星冰樂熱量有多高？一張對比照讓人驚「不敢喝了」

2017年12月30日 15:35 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

冬天寒冷，不免讓人胃口大增，經常導致冬季過了，體重也因此增加好幾公斤。而許多含糖飲料也是許多人的最愛，其中星巴克的星冰樂更是讓人愛不釋手，不過糖份越多熱量也越高，近日有日本網友貼出食物「熱量」對比照，讓許多網友看了驚呼「不敢再喝飲料了」。

圖片中有一杯星冰樂與一碗拉麵，而兩者間的共同點就是「熱量」(圖翻攝自推特/あきらめろん‏)

日本網友「あきらめろん‏」最近在推特分享一張對比照，並命名為「熱量交換術」，圖片中有一杯星冰樂與一碗拉麵，而兩者間的共同點就是「熱量」，喝一杯滿滿巧克力的星冰樂，相當於吃進一大碗拉麵，讓不少甜食迷驚呼不已，而該張照片更吸引5.5萬網友按讚。

日本最近新出的產品「巧克力脆脆星冰樂」(圖翻攝自推特/あきらめろん‏)

這杯熱量爆表的星冰樂，是日本最近新出的產品「巧克力脆片星冰樂」，內容包括巧克力屑、巧克力醬、鮮奶油、脆餅、杏仁等高熱量配料，熱量高達1000大卡，不過也不是全部星冰樂熱量都如此驚人。雖然這張對比照讓不少人驚呼不敢再喝了，但還是有甜食迷表示「真得這麼高？但我還是要喝」。雖然品嚐甜點可以讓人心情愉悅，不過也要適量食用，才不會胖了身材又傷了健康。