惡作劇鬧出人命！《決勝時刻》玩家謊報人質事件 美警誤殺平民

《決勝時刻》是一款第一人稱射擊遊戲（圖／shutterstock）

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警方開記者會證實的確有烏龍槍擊事件發生（翻攝engadget.com） 警方開記者會證實的確有烏龍槍擊事件發生（翻攝engadget.com）

美國堪薩斯州29日傳出一起警察誤殺平民的事件，警方接獲一起人質挾持事件的報案，並且射殺了出來應門的28歲男子，但事後調查後才發現，原來整起事件的緣由，是兩名電玩遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）的玩家在線上起爭議，其中一位玩家因為不滿而向警方報案的惡作劇。

綜合外媒報導，兩名《決勝時刻》的玩家在線上為了1.5美金的賭注發生爭執，其中一名玩家SWauTistic嗆聲要另一名玩家7aLeNT留下住址，但7aLeNT給他的地址卻是假的，但不知情的SWauTistic仍然報警並謊稱有起人質挾持事件想要惡作劇。在報案電話中，SWauTistic聲稱這起人質事件已經造成一人死亡，歹徒還將小孩作為人質。

警方在接獲報案後，隨即到場處理，但沒想在到場後警方卻射殺了出來應門的28歲男子芬奇（ndrew Finch）。事後警方一度宣稱，是男子有掏槍動作他們才會開槍，但在檢查過後男子身上並沒有任何槍枝，而枉死的芬奇則和給出假住址的7aLeNT，以及報案惡作劇的SWauTistic一點關係都沒有，單純只是個無辜民眾。

相關事件曝光後，SWauTistic隨即在推特上表示他不是兇手，因為開槍的不是他而是警方，之後還更改了推特帳戶企圖規避責任。根據美媒報導，SWauTistic疑似是一位「攻堅惡作劇」（Swatting Prank ）的慣犯，不少知名實況主都曾經被這種惡作劇給惡整過。

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