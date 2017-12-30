孕婦家中自行生產！描述「嬰兒出生瞬間」 感動上萬網友

孕婦家中自行生產！描述「嬰兒出來瞬間」 感動上萬網友（圖／翻攝臉書）

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／綜合整理

美國俄亥俄州哥倫布格羅夫（Columbus Grove）一名媽媽梅麗莎（Marissa Heckel），在沒有任何藥物及醫療人員幫助下，在自家浴室產下第二胎，並在臉書細細描述生產過程，「我一生從來沒有感覺到如此強大和完整過」，鼓勵女性試著在家生小孩，讓不少網友看後相當感動！

綜合外媒報導，梅麗莎表示到醫院生產第一胎時，印象不大好，所以在發現自己懷上第二胎後，決定自行在家生產。她20日在臉書分享生產過程，細細紀錄從生產前一天到兒子出生這段感受。

梅麗莎寫道，在生產前一晚開始陣痛，「我不停地告訴自己，痛苦只是暫時的，到了清晨，開始進入過渡期，不確定這段陣痛持續了多久，似乎是幾個小時。我丈夫的床邊握著我的手，這很浪漫，我可以感受到我的羊水在床上破了。」

當梅麗莎感到一股衝動來臨時，本來打算想留在床上生產，但這樣實在是「太不自然」了，於是她叫丈夫扶她至浴室，坐在馬桶上用力。經過了一段時間後，丈夫說可以看見孩子的頭了，但擔心孩子會因此掉進馬桶，在梅麗莎要求下將她從馬桶上扶了起來。

「我站起來，抓住毛巾架，讓我的身體做最後一次的用力，兒子終於出來了！」梅麗莎表示在那當下，她看見丈夫的臉相當震驚，讓她感觸深刻：「我一生中從來沒有感覺到如此強大和完整過，女人的身體真的很神奇！」

梅麗莎說大約在20分鐘後，胎盤也跟著脫落了，她想藉由此次特別體驗鼓勵所有女性，「如果妳害怕或認為自己做不到，千萬不要這樣想，我們的身體就是為了生小孩的呀！」

照片曝光短短時間，吸引上萬網友點讚分享，紛紛表示感動，「好美」、「女人真的好偉大」、「這就是媽媽的力量！」、「妳是真正的媽媽戰士」；另外也有網友表示感同身受，「我上一胎也是在家裡生，幫助我的人只有我丈夫跟12歲的兒子。在家裡生小孩是個完美的體驗，除非必要，不然我再也不會去醫院生小孩了」。

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