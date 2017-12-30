搭捷運頭暈憂「心臟病」他這樣做 結果悲劇了！

搭捷運頭暈憂「心臟病」他這樣做 結果悲劇了！(圖片／本報系資料照)

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許多心臟疾病患者一定聽過「耐絞寧」舌下錠，但你知道要是萬一在錯誤時機服用，恐怕會釀可極恐怖的後果！近日早晚溫差大，不少人都擔憂引發心肌梗塞，因此都會隨身攜帶耐絞寧，一名心臟內科主治醫師就透露，有患者在不使用的時間服用，「可是會出人命的」。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風在臉書PO文表示，日前一名本來要出國的病患，竟然出現在診間，問他怎麼會來看診？對方表示，準備要去搭乘機場捷運時，因為「高高低低的很晃，我站著頭就很暈。我怕是心臟病發，就含了耐絞寧...」沒想到整個人當場昏了過去，過一回才醒來。

洪惠風表示，當下立即訓斥了對方一頓，耐絞寧這種舌下含片是血管擴張劑，會降血壓，僅能在胸口悶、緊、脹、痛時才可以含，其他症狀都不可以含，「而且要坐著或躺著時才可以含，絕不可以站著含，站著含常常會昏倒。」

洪惠風說道，造成頭暈的原因有很多種，「有時血壓太低也會引起頭暈，萬一頭暈是血壓降低引起的，再含了含片，血壓會降的更低，要不出事才怪呢。」他強調，「耐絞寧不是萬用神藥，它是血管擴張劑，主要是用在『心絞痛』，會降血壓」，因此只有醫師診斷處方才能使用，「不要什麼症狀都拿出來用，在不該使用時用了可是會出人命的。」

搭捷運頭暈憂「心臟病」他這樣做 結果悲劇了！ 搭捷運頭暈憂「心臟病」他這樣做 結果悲劇了！(圖片／翻攝自洪惠風臉書)

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