企業開超狂「業務條件」符合才錄用！網友一看譙翻了

企業開超狂「業務條件」符合才錄用！網友一看譙翻了。(圖為企業徵才活動，與本新聞無關／本報資料照片）

友善列印
／綜合整理

求職不只看學歷、資歷，竟然還要比「顏值」？就有網友PO抱怨，表示應徵某知名企業的內勤業務時，發現竟有身高、和年齡的限制，讓他感到相當傻眼，痛斥公司「又不是選美、模特兒公司，為何要有這需條件，什麼爛公司，我呸！」

一名網友在「爆怨公社」PO文表示，友人準備應徵某知名企業的內勤業務時，看到招募條件傻眼了，上頭嚴格限制求職者的身高、體重還有年齡不得超過40歲，「原本以為，現在外面的工作，最誇張的就是你要老闆的錢、老闆要你的命，而現在不只是命了，你還要長的年輕又漂亮，有臉蛋有身材！」

原PO透露，該工作的薪資開約2萬初左右，「又不是選美、模特兒公司，我朋友只不過是應徵內勤業務，而且這工作又不用接待客人，為何要有這些條件？基本上員工也不見客人、不接待，開這種條件，難道不覺得可笑嗎？」

原PO不滿的表示，對於這種應徵條件實在難以苟同，「我倒是很想看看這個大企業的大頭，究竟是又有多帥多俊俏？開了這樣的條件，讓不少想努力養家活口求生存的人，還要被你拿這種條件侮辱！」

文章一出，引發網友熱烈討論，「真的是太可笑、太誇張了，什麼奇葩公司慣老闆都有」、「違反性平法了，可檢舉」、「一堆公司要求身高、體重、年齡蠻歧視人的，我之前在國外工作時，老闆根本不在意這些，連大頭照都不必放，只看你會什麼就叫你來面試，ok就錄取了」、「我遇過要看八字的，真是活見鬼」、「很多啦！我以前老闆也會外貌協會」。

搭捷運頭暈憂「心臟病」他這樣...

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