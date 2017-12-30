酒駕被抓「先開直播」嗆警帶風向！網友拿監視器打臉

2017年12月30日 22:12 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣頻頻發生酒駕事件，明明被抓包了還要嘴硬！近日宜蘭縣一名盧姓男子在喝酒後，駕車停在待轉區上睡覺，導致嚴重阻礙交通遭民眾檢舉，當警方到場叫醒車主後，車主卻拒絕酒測，堅稱只是在車內休息，甚至還在臉書開直播嗆警，直呼「警察要引導我酒駕」，囂張態度讓網友看不下去！

盧姓男子30日清晨6時在宜蘭一間酒吧喝酒後，駕車前往中山路、舊城南路口，將車停在待轉區後便昏睡過去，致使後方車輛無法通過，民眾因此報警檢舉。當警方到場將他叫醒後，盧男竟還想發動逃跑，結果被員警強制熄火，要求他下車接受盤查酒測，他不但拒絕，反而還拿起手機開直播，甚至嗆員警「台灣的警察都是這樣嗎！」

盧姓男子酒駕拒絕酒測，還開直播公然嗆警。（影／爆料公社）

從影片中可見，盧男口氣相當不悅，解釋他只是在旁邊酒吧喝酒，喝完了就回到車內睡覺休息，並無發動車輛，頻頻質問員警「我哪裡在酒駕？」、「車自己要往前移動關我屁事！」、「車就停在這可以嗎？」、「有駕駛行為就拿出來，拿來去法院再來講」、「我不能睡在車上？」、「你們有證據也不會跟我在這裡耗這麼久」等，甚至大喊「警察要引導我酒駕，是什麼意思？」

盧男在影片中向網友討公道，直呼「我很無助」，但囂張態度卻讓不少網友看不下去，紛紛痛斥，恰巧有目擊民眾提出行車紀錄器，證明當時車子是發動狀態，就連煞車燈也是亮著的。

而警方事後也公佈密錄器畫面，表示盧男被攔查時車子確實是發動狀態，再加上還有踩油門往前開等情形屬酒駕行為，因此開了拒測告發單，依《道路交通處罰條例》第35條開罰9萬元，並將車輛移置保管、吊銷駕照3年內不可考領。

網友提出行車紀錄器，證明盧男當時車子是發動狀態，就連煞車燈也是亮著的。（影／爆料公社）

盧男拒絕酒測，在爆料公社抱怨，還開直播公然嗆警。（圖／爆料公社）

警方事後也公佈密錄器畫面，證實盧男被攔查時車子確實是發動狀態。（圖／爆料公社）

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