面試自傳揭5歲目睹阿里山17死煉獄 同學落榜傳血腥照報復

2017年12月31日 10:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名女網友透露，5歲時曾經歷阿里山小火車翻車17死意外，她是當時的倖存者，親眼目睹了血肉模糊的人間煉獄，因為這層童年陰影，她從小對於血腥片、恐怖片都相當忌諱，嚴重時甚至會出現嘔吐、暈眩等症狀。日前她和女同學一起面試實習工作，也將這段令人震撼的經歷寫進自傳，因而錄取，但同學無法接受，竟當場情緒崩潰，怒控女網友編故事造假，後來還陸續傳血腥照不斷刺激原PO，事件引起數萬網友關注。

2003年阿里山森林小火車發生了嚴重的翻車事故，因為煞車失靈撞上山壁，當時造成了17人死亡、205人輕重傷，是阿里山鐵路通車以來最慘事故。原PO在《Dcard》發文表示，她是當時的生還者，年僅5歲的她看見了人間煉獄，「血肉模糊的人、身體肢幹不正常扭曲的人、臥在血泊中的人、全身骨折的人、沒了氣息的人……等，全都印入我的眼簾。對於一般人已是駭世驚悚的場面，那對一個5歲的小孩而言呢？那是用言語難以形容的可怕世界。」

原PO在意外發生後，因為驚嚇過度變得少話，事發後的一個月內高低燒不斷，之後更得了小兒躁鬱症，「只要想起這段往事，我就會一直拔頭髮，頭頂曾禿了50元硬幣大小，靠著媽媽和恩師的長期陪伴才走出陰霾，治好了心病。」但由於當時衝擊實在太大了，原PO只要看到血腥、恐怖的畫面，就會嘔吐甚至暈厥，不過心裡已沒有任何害怕的感覺。

日前原PO和同學去面試實習工作，公司的最後一項考核是當下撰寫自傳，並在下午公佈錄取人員，結果公布時，原PO上了但同學卻被刷下來，「當下看他的表情有些古怪，我以為他是很難過，還安慰他，結果他跑去問面試官為什麼我上了他沒上，面試官回答說，因為我的自傳讓他非常震撼及印象深刻。」

原PO在自傳中談到克服心病的過程，以及如何反應在處事上等內容，同學聽了後情緒崩潰，當下在眾人面前指控原PO發生意外是騙人的，「得了躁鬱症為什麼現在還好端端的沒事，這種事情遇到誰都不想講吧？」認為原PO寫在自傳裡根本就是為了爭取名額不擇手段。那天之後，對方更是不斷透過聊天軟體傳一些血腥圖片或恐怖片給她，然後說一些比如「啊不是會昏倒，我看妳根本詐欺…等」原PO認為同學太過惡質，於是就將對方封鎖刪除了。

而原PO也如期實習，當時的面試官剛好是她的上司，上工後的第二個星期她就被叫去會議室約談，「那天我有哭，不過是感動的淚水，他講了很多關於他覺得我這個人的處事以及我的優缺點，最後他談到我的意外，跟我說了一句:妳真的很棒，妳很勇敢，希望以後我們能一起克服所有問題，就像妳克服了躁鬱症，有妳在我很有信心。」

最後她也奉勸同學，「我聽說你在學校到處說我是職缺詐欺犯，為了攻擊我也不去找實習了，你本來有大好前途和大把的時間去找別的實習公司，卻因為我小小的事故而因小失大，聽說現在其他公司的實習職缺幾乎都沒了，很難找到實習，我心裡有點痛快，但也覺得惋惜，你應該為了你的人生好好努力衝刺。」

逾萬網友看見原PO的故事後，紛紛出聲力挺，「加油妳很棒！那個不相信妳的真的超惡劣，希望妳可以越來越好」、「加油♥辛苦妳了！為了自己的利益攻擊別人的痛楚真的很要不得，那他工作面試被刷掉也只是剛剛好而已」、「真心疼妳的那次事件」、「態度決定高度，那個同學9成9就是在谷底的那種，死好」