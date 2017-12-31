爽中4000萬樂透 男子遇上真愛想婚了

邁爾斯三年前中了大獎，在環遊世界完後遇上真愛，還生了個兒子（翻攝每日郵報）

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英國一名31歲的男子邁爾斯（Matt Myles）在3年前中了100萬英鎊（約4009萬新台幣）的彩券獎金，而他也立刻「有福同享」，邀請好友一起環遊世界。他與友人在半年內去了22個國家，並在過程中與150名女子發生關係。不過在他去年認識了女友後愛德華斯（Stacy Edwards）之後，他立刻感受到對方是真愛，因此兩人計畫要在2018年結婚，一起攜手邁入人生的下個階段。

綜合外媒報導，邁爾斯在2014年中了「歐洲百萬樂透」頭獎，獲得了100萬英鎊的獎金，而他就拿著這筆錢與朋友一起環遊世界，周遊各國吃喝樂，口袋麥克麥克的他們更是在過程中參加了許多派對並與150名發生關係，邁爾斯坦言，雖然自己對於伴侶相當忠誠，但是只要單身他就會肆無忌憚的玩很大。

不過這一切都在他遇上「一生真愛」之後改變了，在遇到自己的未婚妻、28歲的愛德華斯之前，邁爾斯還很擔心自己會和其他的樂透得主一樣最後落得窮困潦倒的慘況，因此他決定收起玩心認真生活，因此在環遊完世界之後，他把剩下的錢拿去投資成立地產公司，並且計畫與愛德華斯在2018年結婚。

今年4月，邁爾斯與未婚妻迎來他們的第一個寶寶，他開心的表示：「2017是我人生中最美好的一年，我的兒子出生、與女友訂婚、事業又穩定發展，我的生活真是太棒了！」

邁爾斯與友人到處玩，還和老虎合照（翻攝推特） 邁爾斯與友人到處玩，還和老虎合照（翻攝推特）
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